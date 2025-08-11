‘कुली’ में हैं टोटल 8 गानें, अनिरुध रविचंद्र ने लिरिक्स लिखने के लिए ली AI की मदद

Coolie: रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कुली’ 14 अगस्त के दिन थिएटर में रिलीज होने वाली है। अनिरुध रविचंद्र ने बताया कि इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं।

अनिरुध रविचंद्र ने सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘कुली’ के लिए गाने लिखे हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने गाने लिखते वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली थी। उन्होंने कहा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, नए आइडियाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने ChatGPT का इस्तेमाल किया और अपना गाना पूरा किया।

अनिरुध ने सन पिक्चर्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब वे गाने की अंतिम दो लाइनों पर आकर अटक गए थे तो उन्होंने AI से बात की। उसे टॉपिक बताया और 10 आइडियाज मांगे। उन्हें एक आइडिया पसंद आया और फिर उन्होंने पूरा गाना बनाया।

फिल्म 'कुली', जिसका निर्देशन लोकेश कनागराज ने किया है, 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में नागार्जुन, आमिर खान, श्रुति हासन, उपेन्द्र, साथियाराज जैसे बड़े कलाकार हैं। अनिरुध ने बताया कि 'कुली' में कुल आठ गाने हैं।