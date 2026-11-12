गुपचुप डेटिंग के बाद हमेशा के लिए एक हुए अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन, ग्रीस में रचाई शादी
म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 11 नवंबर को अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।
म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को अपने प्यार काव्या मारन से शादी रचाई। सोशल मीडिया पर कपल की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अनिरुद्ध ने भी अपने इंस्टाग्राम पर काव्या मारन संग शादी की तस्वीरें शेयर कीं। अनिरुद्ध और काव्या के रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों की डेटिंग की चर्चा साल 2025 में शुरू हुई थी। हालांकि, कपल ने कभी भी इन चर्चाओं पर मुहर नहीं लगाई।
अनिरुद्ध ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं शादी की तस्वीरें
अनिरुद्ध और काव्या की शादी ग्रीस में हुई। अनिरुद्ध ने शादी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- "My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11" । वहीं, एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने केवल 11:11 लिखा है। शादी की ये तारीख भी खास है, लेकिन शादी की तारीख में क्या खास है, ये जानने से पहले आइए इनकी रिलेशनशिप पर एक नजर डालते हैं।
साल 2025 में शुरू हुई थी दोनों की डेटिंग की अफवाह
कपल ने अपनी रिलेशनशिप को हमेशा ही प्राइवेट रखा है, लेकिन फिर भी कई बार दोनों साथ में स्पॉट हुए जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे थे कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। अनिरुद्ध और काव्या, दोनों के रिलेशनशिप में होने की चर्चा साल 2025 में शुरू हुई थी। पिछले साल सोशल मीडिया पर ये अफवाहें उड़ने लगी थीं कि काव्या और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
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फैंस ने दोनों को साथ में स्पॉट करने का किया था दावा
इन अफवाहों को कभी हवा नहीं दी गई, लेकिन कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन लोगों ने कपल को न्यूयॉर्क में साथ में देखा है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों जैसे कि एक्टर वाई जी महेंद्र ने भी दोनों की रिलेशनशिप को लेकर हिंट दिया था। केपीटीवी को जून 2026 में दिए एक इंटरव्यू में वाई जी महेंद्र ने कहा था, "अनिरुद्ध बहुत ही सुलझा हुआ और सीधा लड़का है। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये शादी लगभग पक्की है। वे बहुत बड़े परिवार से जुड़ने जा रहे हैं और मैं इस मौके पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं।"
अक्टूबर 2026 में काव्या और अनिरुद्ध की शादी की चर्चा ने तूल पकड़ा। इन चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर दोनों की शादी के वेडिंग निमंत्रण वाले बॉक्स भी वायरल होने लगे। इन बॉक्स की डिजाइनर रंजिनी अय्यंगार ने लिखा था- काव्या मारन और अनिरुद्ध के लिए इन निमंत्रण बॉक्स डिजाइन करना अब तक का सबसे सुखद अनुभव रहा है!" कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 10 नवंबर को अनिरुद्ध और काव्या की ग्रीस में ही सगाई हुई थी।
क्या खास है शादी की डेट?
ये तारीख अपने अंकों की वजह से खास मानी जाती है। अंक ज्योतिष में इस नंबर को एंजल नंबर माना जाता है। वहीं, कई लोग इस नंबर को मैनिफेस्टेशन का नंबर भी मानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग 11:11 होते ही कुछ न कुछ विश मांगते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस अंक पर मांगी गई आपकी इच्छा पूरी होती है।
रजनीकांत के रिश्तेदार हैं अनिरुद्ध
अनिरुद्ध रविचंदर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के रिश्तेदार हैं। रजनीकांत रिश्ते में अनिरुद्ध के फूफा लगते हैं। अनिरुद्ध के पिता रवि राघवेंद्र तमिल फिल्मों और टेलीविजन एक्टर हैं। अनिरुद्ध और काव्या की शादी में रजनीकांत भी आशीर्वाद देने पहुंचे। उनकी भी तस्वीर सामने आई है। । 'वाय दिस कोलावेरी डी' से ग्लोबल स्टार बने अनिरुद्ध ने 'लियो', 'वेट्टैयन', 'विशामयार्चि' और 'कूली' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में म्यूजिक दिया है।
काव्या मारन के बारे में
काव्या की बात करें तो वो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ और सह-मालिक हैं। काव्या के पिता कलानिधि मारन हैं। काव्या के पिता सन ग्रुप के प्रमुख हैं। काव्या ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है। वह 2016 से सन टीवी नेटवर्क से जुड़ी हैं और 2019 में कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना