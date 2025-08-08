Aniruddhacharya criticized actor ranveer singh said bollywood spoilled the youth of India अनिरुद्धाचार्य बोले- अंग्रेजों से भी ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने पहुंचाया, रणवीर का भी किया जिक्र, Bollywood Hindi News - Hindustan
अनिरुद्धाचार्य बोले- अंग्रेजों से भी ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने पहुंचाया, रणवीर का भी किया जिक्र

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने बॉलीवुड पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बॉलीवुड पर फिल्मों के जरिए अश्लीलता फैलाने और मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है।

Fri, 8 Aug 2025 07:08 PM
प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों और मुगलों ने भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, उससे भी बड़ा सांस्कृतिक नुकसान बॉलीवुड ने पिछले 80 वर्षों में किया है। उनके अनुसार, फिल्मों और ग्लैमर की आड़ में समाज में अश्लीलता फैलाई गई, जिसका असर आज की पीढ़ी पर साफ दिखाई देता है।

अनिरुद्धाचार्य ने न्यूज24 को दिए इंटरव्यू में कहा, “जितना नुकसान अंग्रेजों ने इस देश को 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में किया, उससे बराबर या उससे भी ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने सिर्फ 80 साल में पहुंचा दिया है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड ने फिल्मों में बहू-बेटियों को अशोभनीय कपड़ों में दिखाकर समाज में गलत संदेश फैलाया है। उन्होंने कहा, “अब बेटियां कह रही हैं कि हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में बॉलीवुड द्वारा फैलाई गई अश्लीलता सही थी? संत तो हमेशा यही कहते हैं कि बेटा, कपड़े पहनकर रहो, मर्यादा में रहो तो विरोध होने लगता है।”

अनिरुद्धाचार्य जी ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सिर्फ महिलाओं के कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। उन्होंने एक अभिनेता के बिना कपड़ों के फोटोशूट का उदाहरण देते हुए कहा, “सिर्फ महिलाओं का निरवस्त्र होना ही नहीं, पुरुषों का भी निरवस्त्र होना गलत है। एक बॉलीवुड अभिनेता ने पूरे कपड़े उतारकर फोटोशूट करवाया था। शायद रणवीर कपूर नाम था, पक्का याद नहीं। तब भी मैंने कहा था कि यह असभ्य है।”

