गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सलीम खान के लिए मांगी दुआ, बोले- भगवान उन्हें लंबी जिंदगी दें
अनिल शर्मा का खान परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है। अनिल ने अब सोशल मीडिया पर सलीम खान को लेकर पोस्ट किया और भगवान से उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ मांगी।
सलीम खान अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आए जिससे सभी परेशान हो गए थे। वहीं खान परिवार भी पूरे दिन सलीम खान को देखने अस्पताल आता रहा जिसमें सलमान खान, अरबाज खान, सलीम की दोनों बेटियां और दमाद। वहीं सलीम को वेंटिलेटर पर भी रखा। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है अब वह पहले से बेहतर हैं। इस बीच अब गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सलीम खान के लिए एक पोस्ट किया है।
उनकी कलम हमारे सिनेमा की पहचान है
अनिल ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'सलीम खान साब की सेहत के बारे में सुनकर चिंता हुई। दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो कर घर लौट आएं। उनका कलम हमारे सिनेमा की पहचान है। भगवान उन्हें लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी दें।'
सोमी अली ने भी मांगी दुआ
वैसे अनिल से पहले सोमी अली ने भी सलीम को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ‘जो सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में रही थीं उन्होंने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा, उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि भगवान सिद्धांतों से बहुत बड़ा है। उनका मानना था कि स्टोरीटेलिंग ड्रामा से ज्यादा सच्ची होनी चाहिए। उनके शानदार काम ने सिनेमा का इतिहास रचा है। प्रार्थना करती हूं कि वह जल्द ठीक हो जाएं।’
डॉक्टर ने क्या कहा
अस्पताल के डॉक्टर ने स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें उनके फैमिली फिजिशियन डॉ. संदीप चोपड़ा कल हॉस्पिटल लेकर आए थे। जांच करने के बाद पता लगा कि इन्हें आईसीयू में भर्ती करना चाहिए है इसलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। उस समय उन्हें झटके आ रहे थे और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था।इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर इसलिए उन्हें रखा गया ताकि उनकी हालत ना बिगड़े।'
सलीम खान के बारे में बता दें कि वह इंडियन सिनेमा के बड़े नाम हैं। 90 के दशक में उन्होंने जावेद अख्तर के साथ काम किया और दोनों की सलीम-जावेद की जोड़ी ने कई शानदार स्टोरीज दी हैं और वो हिट भी रही हैं। इनकी जोड़ी सुपरहिट थी। यहां तक कि जावेद, सलीम से मिलने अस्पताल भी गए थे। जावेद के अलावा संजय दत्त भी उनसे मिलने अस्पताल गए थे।
सलीम खान की लास्ट बतौर स्क्रीनराइटर फिल्म मिस्टर इंडिया थी जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थीं। फिलहाल सभी सलीम के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
