धर्मेंद्र की एक इच्छा जो रह गई अधूरी, अनिल शर्मा बोले- उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे कुछ...

संक्षेप: अनिल शर्मा का कहना है कि धर्मेंद्र ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी वो भी एक नहीं 3 बार। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उस विश के कुछ महीने बाद ही धर्मेंद्र का निधन हो जाएगा।

फिल्ममेकर अनिल शर्मा का देओल परिवार के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। उन्होंने धर्मेंद्र से लेकर सनी और बॉबी के साथ कई फिल्म में काम किया है। अनिल, देओल परिवार के साथ अपने 2 में भी लेकर आने वाले थे। लेकिन अब फिल्म नहीं बनने वाली है। अब अनिल ने बताया कि धर्मेंद्र कि एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने उनसे की थी जब वह उनके आखिरी बार मिले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हुस्सैन जैदी के यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा, ‘मैं बॉबी देओल के घर में सितंबर को गया था, उनसे मिलने। धर्मेंद्र जी वहीं बैठे थे और कई लोग उनसे मिलने आते थे। वह मुझसे भी मिले और मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं।’

क्या थी धर्मेंद्र की रिक्वेस्ट अनिल ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने उनके एक रिक्वेस्ट की थी। वह बोले, ‘धर्मेंद्र ने कहा यार अनिल बेटा मेरे लिए एक बहुत कमाल का रोल लिख। मुझे कुछ करना है अभी, कैमरा मेरी महबूबा है, वो मुझे बुला रही है। मुझे जाना है उसके पास। कुछ कर अभी। कोई अच्छा रोल लिख।’