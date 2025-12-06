Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAnil Sharma Recalls His Emotional Last Meeting With Dharmendra Beta Mujhe Kuch Karna Hai Abhi
धर्मेंद्र की एक इच्छा जो रह गई अधूरी, अनिल शर्मा बोले- उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे कुछ...

धर्मेंद्र की एक इच्छा जो रह गई अधूरी, अनिल शर्मा बोले- उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे कुछ...

संक्षेप:

अनिल शर्मा का कहना है कि धर्मेंद्र ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी वो भी एक नहीं 3 बार। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उस विश के कुछ महीने बाद ही धर्मेंद्र का निधन हो जाएगा।

Dec 06, 2025 10:20 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्ममेकर अनिल शर्मा का देओल परिवार के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। उन्होंने धर्मेंद्र से लेकर सनी और बॉबी के साथ कई फिल्म में काम किया है। अनिल, देओल परिवार के साथ अपने 2 में भी लेकर आने वाले थे। लेकिन अब फिल्म नहीं बनने वाली है। अब अनिल ने बताया कि धर्मेंद्र कि एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने उनसे की थी जब वह उनके आखिरी बार मिले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हुस्सैन जैदी के यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा, ‘मैं बॉबी देओल के घर में सितंबर को गया था, उनसे मिलने। धर्मेंद्र जी वहीं बैठे थे और कई लोग उनसे मिलने आते थे। वह मुझसे भी मिले और मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं।’

क्या थी धर्मेंद्र की रिक्वेस्ट

अनिल ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने उनके एक रिक्वेस्ट की थी। वह बोले, ‘धर्मेंद्र ने कहा यार अनिल बेटा मेरे लिए एक बहुत कमाल का रोल लिख। मुझे कुछ करना है अभी, कैमरा मेरी महबूबा है, वो मुझे बुला रही है। मुझे जाना है उसके पास। कुछ कर अभी। कोई अच्छा रोल लिख।’

धर्मेंद्र से किया था वादा

धर्मेंद्र ने उनसे 3 बार रिक्वेस्ट की थी। वह बोले, ‘धर्मेंद्र जी ने मुझसे 3 बार कहा। मैंने वादा किया था उनसे कि मैं उनके लिए रोल लिखूंगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ महीने के बाद ही वह चले जाएंगे। यह आखिरी शाम है मेरी उनके साथ। मुझे लगा था कि वह 90 साल के हो जाएंगे। वह अब भी कैमरा को पसंद करते थे। उनके लिए वो बिजनेस नहीं, उनका प्यार था।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dharmendra Deol Anil Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।