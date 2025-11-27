धर्मेंद्र के आखिरी पलों के बारे में फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने बताया, बोले- ऐसा लगा जैसे वह...

संक्षेप: धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र के जाने के बाद अब फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने एक्टर के आखिरी पलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस वक्त धर्मेंद्र कैसे थे।

धर्मेंद्र की जब तबीयत खराब हुई थी तब इंडस्ट्री से कई सेलेब्स उनसे मिलने गए थे जिसमें से एक फिल्ममेकर अनिल शर्मा भी थे। अनिल, देओल परिवार के अच्छे दोस्त रहे हैं। अब अनिल ने बताया कि जब वह धर्मेंद्र से मिले थे तब वह ठीक हो रहे थे और सबको लगा कि वह जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे।

आंख खोली थी विकी लालवाणी को दिए इंटरव्यू में अनिल ने कहा, ‘मैं उनके घर में गया था। वह रिकवर कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंख खोली और हाथ भी जोड़े थे। वह रिकवर कर रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि धर्म जी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है।’

सबको काफी आशा थी उन्होंने आगे कहा, 'डॉक्टर्स ने हमें कहा कि वह ठीक होंगे और अस्पताल में भी लगा था कि वह ठीक होंगे। लेकिन उम्र ने अपने साइन दिखाए और आप उससे लड़ नहीं सकते थे। सबको काफी आशा थी और हमने सोचा कि 8 दिसंबर को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।'

बता दें कि धर्मेंद्र का अगले महीने 90वां बर्थडे होने वाला था।

बता दें कि अनिल ने धर्मेंद्र, सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने हुकुमत, ऐलान ए जंग, फरिश्ते और तहलका फिल्म में काम किया है। वहीं सनी के साथ उन्होंने गदर एक प्रेम कथा, द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई, सिंह साब द ग्रेट और गदर 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। बॉबी के साथ उन्होंने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो में काम किया है। वहीं तीनों पापा-बेटा के साथ उनकी सुपरहिट फिल्म अपने भी थी।