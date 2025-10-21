Hindustan Hindi News
अनिल कपूर ने अजय देवगन को दी थी साथ फिल्म नहीं रिलीज करने की चेतावनी, सिंघम ने हिला दिया बॉक्स ऑफिस

संक्षेप: अजय देवगन और अनिल कपूर से जुड़ा एक किस्सा है। अनिल कपूर ने दोस्ताना तरीके से अजय को उनकी एक फिल्म साथ रिलीज नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन एक्टर की ये सलाह उनपर ही भारी पड़ गई।

Tue, 21 Oct 2025 03:15 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
90 के दशक में कई बॉलीवुड एक्टर ने फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। एक्टर्स की इस लिस्ट में वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन भी। अजय ने 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से अपना करियर शुरू किया था। दूसरी तरफ से वही दौर था जब अनिल कपूर का करियर पीक पर था। वो तेजाब, राम लखन, मेरी जंग जैसी फिल्मों से खुद को स्थापित कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब नए एक्टर अजय देवगन और अनिल कपूर के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस टक्कर हुई। और इसका जो नतीजा रहा उसने फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया।

अनिल और अजय की टक्कर

दरअसल, अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे और अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे स्टार्स की फिल्म लम्हे एक ही दिन रिलीज होनी थी। इस फिल्म को उस समय के बड़े डायरेक्टर माने जाने वाले यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। अजय देवगन और मधु उस समय नए एक्टर थे। पहली फिल्म का जब प्रीमियर रखा गया तो कोई बड़ा नाम नहीं पहुंचा। हां अनिल कपूर जरूर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी फिल्म देखी और उन्हें पंसद भी आई। फिल्म देखने के बाद अजय देवगन और डायरेक्टर कुक्कू कोहली से कहा कि वो ये फिल्म उनकी लम्हे के साथ रिलीज अकरने की गलती करें।

अनिल को लगा झटका

लम्बे यश चोपड़ा की फिल्म थी। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे। ऐसे में अनिल कपूर को यकीन था कि ये फिल्म हिट होने वाली है। ऐसे में अजय देवगन के डेब्यू फिल्म पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अनिल चाहते थे कि वो ये फिल्म बाद में रिलीज करें। लेकिन रिलीज की तैयारी हो चुकी थी। हालांकि, बाद में ये दोनों फिल्में अलग दिन रिलीज हुई। लेकिन तब तक लम्हे फ्लॉप हो चुकी थी और इंडस्ट्री को अजय देवगन जैसा स्टार मिल गया।

कम बजट में की ज्यादा कमाई

अजय देवगन की पहली फिल्म धमाकेदार साबित हुई। 3 करोड़ के बजट में फिल्म ने 12 करोड़ कमाए। वहीं अनिल कपूर की फिल्म लम्हे अपना बजट निकाल पाई। इस फिल्म की वजह से एक्टर्स और मेकर्स को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था।

