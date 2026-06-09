अनिल कपूर के बेटे ने फिल्मों को कहा अलविदा? हर्षवर्धन बोले- लोगों को उन एक्टर्स की आदत है जो...

अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर काफी समय से फिल्मों से दूर थे जिसके बाद खबर आने लगी कि उन्होंने फिल्में छोड़ दी हैं। अब एक्टर ने इन खबरों का सच बताया है।

अनिल कपूर के तीनों बच्चे सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर और रिहा कपूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सोनम और हर्षवर्धन जहां एक्टर हैं वहीं रिहा डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट हैं। हर्षवर्धन ने बतौर हीरो फिल्म मिर्जया से की थी जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से अब तक हर्ष की 4 फिल्में आ चुकी हैं। लास्ट उनकी फिल्म थार थी जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से हर्षवर्धन फिल्मों से दूर हैं। अब ऐसी खबरें आ रही थीं कि हर्ष ने फिल्मों से दूरी बना ली है। हर्ष ने इस पर सच बताया है।

क्या उठाया था फैन ने सवाल दरअसल, एक फैन ने हर्षवर्धन के काम की तारीफ करते हुए कमेंट किया कि हर्षवर्धन मैं सोच रहा हूं कि आखिर आपने क्यों एक्टिंग से दूरी बना ली है। आप काफी टैलेंटेड एक्टर हो और अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं भी होती है तो आपकी परफॉर्मेंस को पसंद किया जाता है। अभी क्यों रुक गए? हसल करते रहो भाई और अगर आपको कभी रोल मॉडल की जरूरत हो तो आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। आप खुशनसीब हैं कि आपके पिता अनिल कपूर हैं। 69 की उम्र में भी वह इतने एनरजेटिक हैं। हम आपको स्क्रीन पर वापस देखना चाहते हैं।

हर्ष का जवाब इस कमेंट पर हर्ष ने जवाब दिया और क्लीयर किया कि उन्होंने एक्टिंग से दूरी नहीं बनाई है। वह तो अब नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैंने कोई स्टेप बैक नहीं लिया है। थार की रिलीज के बाद से मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं।

अपकमिंग फिल्म पर बोले हर्ष हर्ष ने यह भी बताया कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को काफी साल लग गए हैं बनने में और यह अपना अब तक का सबसे अलग काम बताया है। उन्होंने लिखा, ‘मुझे 2-3 साल लग गए हैं इस फिल्म को खत्म करने में। मैं इसे प्रोड्यूस भी कर रहा हूं। मुझे लगता है लोगों को उन एक्टर्स की आदत हो गई है जिनकी साल में कई फिल्में आती हैं। लेकिन अगर आपको भावेश, थार और एके वर्सेस एके जैसी फिल्म देखनी है तो यह साल में एक या दो बार नहीं आती है, बस यही रिएलिटी है।’