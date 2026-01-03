अनिल कपूर अपनी इस पॉपुलर फिल्म का बनाना चाहते हैं सीक्वल, खरीदे राइट्स
अनिल कपूर ने हाल में अपनी पॉपुलर फिल्म नायक के राइट्स खरीदे हैं। ऐसी खबरें हैं कि एक्टर आने वाले समय में इस फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी में एक्टर को एक दिन का सीएम बनने का मौका मिलता है। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा ये देखने का इंतजार हो रहा है।
साल 2001 में अनिल कपूर की फिल्म नायक को ऑडियंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया था। फिल्म टीवी पर ज्यादा पसंद की गई। नायक की कहानी एक ऐसे पत्रकार की थी जिसे एक दिन का सीएम बनने का मौका मिलता है। अब ताजा खबरों की मानें आने वाले समय में ऑडियंस को इस फिल्म का सीक्वल देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि अनिल कपूर ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और वो इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं।
अनिल कपूर ने खरीदे नायक के राइट्स
बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि फिल्म नायक के राइट्स सनम तेरी कसम के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट के पास थे। लेकिन अब वो राइट्स अनिल कपूर ने दीपक मुकुट से खरीदकर अपने पास रख लिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फिल्म अनिल कपूर के दिल के बेहद करीब है और वो इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं। अनिल कपूर का मानना है कि नायक के लिए उन्हें बहुत प्यार मिला था और नायक की कहानी दूसरे भाग के लिए भी उम्मीदें रखता है। ऐसे में फिल्म का दूसरा भाग आने वाले समय में बनाया जा सकता है।
नायक की कहानी
नायक की कहानी एक आम इंसान और राज्य के सीएम के इर्द-गिर्द रची गई गई थी। एक रिपोर्टर सीएम का इंटरव्यू करता है और इसी दौरान उसे एक दिन के लिए राज्य का सीएम बनने का मौका मिल जाता है। इस एक दिन में वो कई जगह छापे मारता है। पुलिस, डॉक्टर, ऑफिसर को उनका काम याद दिलाता है। गुंडों से लड़ाई लड़ता है और अंत में हीरो बनकर सबके सामने आता है। अब सोचिए अगर इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आता है तो कहानी क्या होगी?
फिल्म की कास्ट
बता दें, नायक एक खास फिल्म थी जिसका डायरेक्शन साउथ के स्टार डायरेक्टर शंकर ने किया था। इस फिल्म के डायलॉग अनुराग कश्यप ने लिखे थे। फिल्म में रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी और परेश रावल जैसे एक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई थी।
