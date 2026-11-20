फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिले अनिल कपूर, बोले- बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ
अनिल कपूर हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिले। इस मीटिंग की फोटोज अनिल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं और साथ ही एक खास मैसेज लिखा है।
अनिल कपूर हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पैरिस में मिले। अनिल ने इस मीटिंग की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। अनिल ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान मैक्रों के साथ हुई अपनी पिछली बातचीत को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत इतनी नेचुरल थी कि ऐसा लगा मानो वो एक-दूसरे को बरसों से जानते हों।
क्या है फोटोज में खास
अनिल ने जो फोटोज शेयर की हैं जिसमें से एक में मैक्रों, अनिल का स्वागत करते हैं। वहीं बाकी फोटोज में दोनों साथ में पोज करते दिखते हैं। इतना ही नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति, अनिल को अपने ऑफिस का टूर भी देते दिखते हैं। वहां उन्होंने नेपोलियन के समय की कई कलाकृतियों का पता लगाया।
अनिल का स्पेशल मैसेज
फोटोज को शेयर कर अनिल ने लिखा, ‘जब मैं भारत में पहली बार राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिला तो हमारी बातचीत इतनी कम्फर्टेबल रही थी कि ऐसा लगा मानो हम एक-दूसरे को सालों से जानते हों। पेरिस में उनसे दोबारा मिलकर वही पुरानी चीजें महसूस हुई। हमने कला, संस्कृति, सिनेमा, AI, एनर्जी पर चर्चा की और उनके ऑफिस में नेपोलियन के जमाने की कुछ बेहद खूबसूरत चीजें देखीं।’
अनिल ने आगे लिखा, 'थैंक्यू डियर इमैनुएल, मेरे प्यारे इमैनुएल, आपकी काइंडनेस के लिए और पेरिस में मुझे और मेरे भतीजे को बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कराने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे हमारी दोस्ती पर खुशी है और मैं भारत में आपका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।
अनिल के बारे में जानें
अनिल के बारे में बता दें कि वह कई सालों से से भारतीय सिनेमा में अपनी दमदार फिल्में दे रहे हैं। अनिल ने अपने करियर में 'मिस्टर इंडिया', 'तेजाब', 'राम लखन', 'बेटा' और 'नायक' जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। फिल्म 'पुकार' के लिए तो उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।
अनिल लास्ट फिल्म अल्फा में नजर आए थे जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में थे। हालांकि यह फिल्म चली नहीं थी।
अनिल की अपकमिंग फिल्म
अब अनिल फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी अहम किरदार में हैं। वहीं करीना कपूर का इसमें स्पेशल सॉन्ग है शाहरुख के साथ।
इसके अलावा अनिल तेलुगु फिल्म ड्रैगन में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अनिल के साथ जूनियर एनटीआर, रुकमणि वसंत, बीजू मेनन, आशुतोष राणा, खुश्बू सुंदर भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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