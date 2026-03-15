अनिल कपूर को 18 साल बाद भी मिल रही है इस फिल्म की कमाई, अब आया इतने का चेक
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने बताया कि उन्हें आज तक 18 साल पहले आई फिल्म की रॉयलटी मिल रही है। अब उन्हें मोटी रकम मिली है और आने वाले समय में और पैसे आने वाले हैं। अनिल कपूर को सालों बाद भी फिल्म से बिना कुछ किए कमाई मिल रही है।
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर शानदार एक्टर है। अपनी एक्टिंग की वजह से कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। हाल में प्राइम वीडियो पर आई फिल्म सूबेदार के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 18 साल पहले एक्टर ने एक फिल्म की थी जिसकी रॉयलटी एक्टर को अभी तक आती है। हाल में उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 हजार पाउंड्स यानी करीब साढ़े 3 लाख रुपए का पेचेक मिला है। और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पैसे आने वाले हैं।
3 हजार पाउंड्स मिले हैं
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे अनिल कपूर ने साल 2008 में आई अपनी फिल्म स्लमडॉग मिलिनेयर के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उन्हें इस फिल्म की रॉयललटी इतने सालों बाद भी मिल रही है। हाल में उन्हें 3 हजार पाउंड्स का पेमेंट मिला है। एक्टर ने बताया कि वो अपना सारा टैक्स चुकाते हैं इसलिए ये बता सकते हैं कि उन्हें आधा मिलियन पाउंड्स यानी करीब 6 करोड़ रुपए और मिलने वाले हैं। वो एक करोड़पति हैं। लेकिन इन पैसों को उन्होंने मांगा नहीं था।
फ्री में करना चाहते थे फिल्म
अनिल कपूर ने बताया कि स्लमडॉग मिलिनेयर मिलने की पूरी कहानी भी बताई। एक्टर ने बताया कि मेकर्स ने उन्हें बताया था कि वो फिल्म के लिए उनकी फीस नहीं दे सकते। लेकिन एक्टर ने डायरेक्टर डेनियल बॉयल से ये फिल्म फ्री में करने को कहा। उन्होंने इस फिल्म के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। लेकिन इसके बाद भी इतने सालों से उन्हें फिल्म की रॉयलटी मिल रही है।
स्लमडॉग मिलिनेयर की कहानी
स्लमडॉग मिलिनेयर में मुंबई की झुग्गी झोपडियां और यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को दिखाया गया था। अनिल कपूर के अलावा इरफान खान भी अहम रोल में थे। इनके अलावा फिल्म में देव पटेल ने लीड जमाल मलिक का किरदार निभाया था। फ्रीडा पिंटो, मधुर मित्तल, तन्वी गणेश, सौराभ शुक्ला समेत कई एक्टर्स नजर आए थे।
अनिल कपूर का काम
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर इन दिनों अपनीर प्राइम वीडियो फिल्म सूबेदार के लिए खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में राधिका मदान और सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, जसे एक्टर्स ने काम किया है। प्राइम वीडियो पर आई इस नई फिल्म की कहानी को पसंद किया जा रहा है। एक रिटायर्ड फौजी कैसे गुंडों की गैंग से अकेले निपटता है यही फिल्म की कहानी है। ये फिल्म ट्रेंड कर रही है। इसके बाद अनिल कपूर कई बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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