इन 5 कारणों की वजह से फ्लॉप हुई थी अनिल कपूर की 'नायक', बजट से आधी हुई कमाई, टीवी पर तोड़े रिकॉर्ड

इन 5 कारणों की वजह से फ्लॉप हुई थी अनिल कपूर की 'नायक', बजट से आधी हुई कमाई, टीवी पर तोड़े रिकॉर्ड
एक दिन का सीएम बनने वाली अनिल कपूर की कल्ट क्लासिक फिल्म नायक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण जानते हैं आप? जानिए इन 5 बड़े वजहों के चलते कमाई नहीं कर पाई थी फिल्म।
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार, सफल फिल्में दी हैं। तेजाब से लेकर बेटा, राम लखन उनके नाम रहीं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। एक्टर के करियर में एक ऐसी भी फिल्म शामिल है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन बाद में ऑडियंस ने उसे कल्ट क्लासिक बना दिया। हम बात कर रहे हैं साल सितंबर 2001 में आई फिल्म नायक: द रियल हीरो की। एक दिन के सीएम बनने वाली ये फिल्म आपको शायद बहुत पसंद होगी, असल में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अहम किरदार निभाया था। जानिए वो 5 कारण जिन वजह से इस फिल्म को फ्लॉप माना जाता है।
साउथ रीमेक
हिंदी सिनेमा में कई ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं जो साउथ से रीमेक की गई हैं। अनिल कपूर की नायक भी उनमें से एक थी। ये तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म मुधालवन की हिंदी रीमेक थी। हिंदी और साउथ वर्जन को शंकर ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन हिंदी वर्जन के हर सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक को, थीम को एकदम साउथ फिल्म के हिसाब से बना दिया। मतलब हर एक सीन एक जैसा था। फिल्म में साउथ इंडियन स्टाइल ज्यादा नजर आ रहा था। उस समय ऐसी फिल्मों का चलन नहीं था।
मोटा बजट
साल 2001 में आई इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा नेट कलेक्शन किया। 14 करोड़ रुपये के करीब ग्रॉस कलेक्शन था और वर्ल्डवाइड ये फिल्म 17 करोड़ पर सिमट गई। मेकर्स अपना बजट इस कलेक्शन से नहीं निकाल पाए।
पॉलिटिकल ड्रामा
साल 2000 और 2001 का दौर रोमांटिक, फैमिली ड्रामा फिल्मों का था। उस साल कभी खुशी कभी गम। गदर और लगान जैसी फिल्मों को पसंद किया गया था। ऐसे में अनिल कपूर की इस अलग तरह की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया। हालांकि, बाद में ये फिल्म टीवी पर आई व्यूज ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया।
अमेरिका 9/11 अटैक
अनिल कपूर की फिल्म नायक थिएटर में 7 सितंबर 2001 को रिलीज हुई थी। इस रिलीज के ठीक 4 दिन बाद अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था। प्रोड्यूसर AM रत्नम ने माना था कि इस अटैक किव अझ से थिएटर पर रिलीज हुई इस फिल्म के कलेक्शन पर बुरा असर हुआ था। फिल्म का कलेक्शन नहीं कर पाने की एक वजह 9/11 अटैक को माना गया। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था।
फिल्म को लेकर मार्केटिंग नहीं
फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर आया था उससे ऑडियंस प्रभावित नहीं हुई थी। इस फिल्म को लेकर कोई खास मार्केटिंग या बज नहीं बनाया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि फिल्म 3 घंटे लंबी थी और स्लो पेस से आगे बढ़ रही थी। फिल्म में अनिल कपूर का किरदार एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। थिएटर में फ्लॉप होने के बाद जब ये फिल्म टीवी पर आई तो ये मुद्दे ऑडियंस को अपने लगे। इसलिए व्यूज के मामले में ये फिल्म हमेशा आगे रही।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी