सोनम कपूर दूसरी बार बनी मां, नाना बनते ही खुशी से झूम उठे अनिल कपूर, कहा- 'और बस ऐसे ही...'
सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा दूसरी बार माता-पिता बने हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी है। ऐसे में अब अनिल कपूर ने भी नाना बनने की खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा।
बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर इस वक्त सातवें आसमान पर हैं। ऐसा हो भी क्यों न अनिल कपूर एक बार फिर से नाना जो बन गए हैं। जी हां, 29 मार्च को उनकी बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया है। सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा दूसरी बार माता-पिता बने हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी है। ऐसे में अब अनिल कपूर ने भी नाना बनने की खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा।
नाना बनते ही खुशी से झूम उठे अनिल
अनिल कपूर ने सोनम कपूर और आनंद आहूजा के पोस्ट को शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अनिल ने कैप्शन में लिखा, 'और बस ऐसे ही... मेरा दिल और भी बड़ा हो गया है। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे प्यारे बच्चे; तुम्हें अभी से ही बहुत प्यार मिल रहा है। वायु, अब तुम बड़े भाई बन गए हो... और मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन भाई बनोगे। शुक्रिया, सोनम और आनंद... नाना का दिल खुशी से भर गया है। इस दीवानगी भरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे बच्चे, प्यार से भरी एक पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है।' अनिल कपूर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर फैंस भी उन्हें नाना बनने की बधाई दे रहे हैं।
हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ है
सोनम कपूर ने जो पोस्ट शेयर किया उसमें एक डिजिटल इलस्ट्रेशन है, जो अपने आप में गर्माहट और शांति दोनों को दर्शाता है। तस्वीर में एक महिला को दिखाया गया है। वो बैठी हुई है, उसके चारों ओर पेड़-पौधे और जीव-जंतु हैं, जिनमें एक हिरण, एक मोर और कई पक्षी शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक शांत और दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही इसमें लिखा है, 'बेहद कृतज्ञता और प्यार से भरे दिलों के साथ, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज, 29 मार्च 2026 को हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ है। हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है, और उसके आने से हमारे दिल एक बेहद खूबसूरत तरीके से खुशी से भर गए हैं।'
'प्यार के साथ, सोनम, आनंद और वायु'
तस्वीर में आगे लिखा है, 'वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है, और हम इस अनमोल नई जान को पाकर खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और रौनक से भर दिया है। हम चार लोगों के परिवार के तौर पर इस खूबसूरत नए सफर की शुरुआत करने के लिए ईश्वर के आभारी हैं। प्यार के साथ, सोनम, आनंद और वायु।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।