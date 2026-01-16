अनिल कपूर 46 सालों बाद तेलुगु सिनेमा में करेंगे वापसी, केजीएफ डायरेक्टर की इस फिल्म का होंगे हिस्सा
हिंदी सिनेमा में मिस्टर इंडिया के नाम से फेमस अनिल कपूर 46 सालों बाद तेलुगु सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं। अनिल कपूर आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म में नजर आएंगे।
मिस्टर इंडिया एक्टर अनिल कपूर ने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की हैं। हालांकि, लीड एक्टर के तौर पर अनिल कपूर की पहली फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था वामसा वृक्षम। फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई थी। अब 46 सालों बाद अनिल कपूर तेलुगु सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं। अनिल कपूर साउथ के सुपरस्टार आरआरआर फेम एक्टर जूनियर एनटीआर के साथ काम करेंगे।
ड्रैगन में दम दिखाएंगे अनिल कपूर
आईएमडीबी ने 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 14वें नंबर पर फिल्म ड्रैगन का नाम है। ड्रैगन की स्टारकास्ट में एनटी रामा राव जूनियर और अनिल कपूर का नाम नजर आया। इस लिस्ट को शेयर कर अनिल कपूर ने अपने कमबैक की बात कंफर्म की है।
साउथ के तीन प्रोजेक्ट्स करेंगे अनिल कपूर
अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर आईएमडीबी लिस्ट शेयर करते हुए लिखा- एक लैंड कर चुकी है। बाकी दो लाइन में हैं। अनिल कपूर के पोस्ट से साफ है कि वो ड्रैगन के बाद दो और साउथ के प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। इस खबर से अनिल कपूर और जूनियर एनटीआर के फैंस काफी खुश हैं।
इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं प्रशांत नील
ड्रैगन की बात करें तो इस फिल्म को केजीएफ फेम प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे। केजीएफ के अलावा प्रशांत नील को सालार पार्ट 1 और 2 डायरेक्ट करने के लिए भी जाना जाता है।
तेलुगु में काम करने का कैसा था अनिल कपूर का अनुभव
तेलुगु सिनेमा से अनिल कपूर का नाता बहुत पुराना है। जब अनिल कपूर एनिमल प्रमोट कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम के बारे में बात की थी। अनिल कपूर ने कहा था कि वो सुबह 4 बजे उठकर अपने पार्ट की तैयारी करते थे। अनिल ने कहा था कि उस अनुभव ने उन्हें अनुशासित होना सिखाया।
वामसा वृक्षम की बात करें तो फिल्म में अनिल कपूर के साथ जे. वी. सोमयाजुलु, कांता राव औप मुक्कमाला जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
