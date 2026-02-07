जब सेट पर पत्नी गीता पर भड़के थे गुरु दत्त, अधूरी छोड़ दी थी शूटिंग, फिर कभी पूरी नहीं की वो फिल्म

संक्षेप: गुरु दत्त एक बेहतरीन शख्स, फिल्ममेकर और एक्टर माने जाते रहे हैं। उनके काम की हर जगह सरहाना होती है। आज हम आपको गुरु दत्त की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी शूटिंग गुरु दत्त ने बीच में बंद कर दी थी। फिर कभी वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई।

गुरु दत्त एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। गुरु दत्त को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान फिल्ममेकर और एक्टर्स में से एक माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ, फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। गुरु दत्त के जीवन के तमाम किस्से आप सुनते और पढ़ते होंगे। आज हम भी आपको गुरु दत्त के जीवन का वो किस्सा सुना रहे हैं जब उन्होंने बंगाली भाषा में एक फिल्म बनाने का सोचा, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाई। फिल्म पूरी न होने की वजह था गुरु दत्त और उनकी पत्नी का झगड़ा।

बांग्ला फिल्म बना रहे थे गुरु दत्त लेखक बिमल मित्र ने अपनी किताब बिछड़े सभी बारी-बारी में बताया है कि कैसे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरु दत्त अपनी पत्नी गीता की किसी बात पर भड़क गए थे और फिर शूटिंग अधूरी छोड़कर ही वहां से चले गए थे। इसके बाद वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। बिमल बताते हैं कि वो एक बंगाली फिल्म थी जिसका नाम था गौरी।

फिल्म सेट पर हुआ था गुरु दत्त और गीता का झगड़ा गुरु बांग्ला में एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसके लिए वो अपनी पूरी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे थे। गौरी बिल्कुल एक गांव की फिल्म थी। फिल्म में अभिनय के लिए गुरु दत्त ने अपनी पत्नी गीता दत्त को ही चुना था। वहीं, गुरु दत्त फिल्म में एक्टर होने के साथ-साथ फिल्म के डायरेक्टर भी थे। इस फिल्म के सेट पर ही गुरु दत्त और गीता दत्त का झगड़ा हो गया था और गुरु सेट से कहीं चले गए थे।

गीता दत्त थीं गुरु की इस फिल्म की हिरोइन किताब में दी जानकारी के मुताबिक, गुरु और उनकी पूरी टीम शूट के लिए सुबह-सुबह ही गांव-देहात के इलाके में शूटिंग के लिए निकल जाती थी। एक दिन गुरु और उनकी टीम आउटडोर शूट के लिए पहुंची। शूट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गीता को मेकअप के लिए भेजा गया। चूंकि, फिल्म की कहानी एक गांव के परिवेष में लिखी गई थी तो हिरोइन को बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना था। गीता अपना मेकअप करने अंदर गईं। उसके कुछ देर बार गुरु दत्त ने कहा कि गीता को बुला लाओ। जब गीता को बुलाया गया तो उन्होंने मेकअप के लिए थोड़ा समय और मांगा। इसके बाद गीता का इंतजार किया गया। कुछ देर हो जाने के बाद गुरु दत्त ने फिर गीता को बुलाने का आदेश दिया। इस बार फिर गीता ने कहा कि वो बस अभी आ रही हैं।

गीता की हेयरस्टाइल देख निराश हो गए थे गुरु दत्त इसके बाद गुरु दत्त गीता को खुद बुलाने गए। वहां, उन्होंने देखा कि गुरु को जैसा चाहिए था, उससे ज्यादा मेकअप और हेयरस्टाइल गीता ने की हुई थी। गुरु ने गीता से कहा कि उन्होंने कहा था कि नायिका का मेकअप बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसपर गीता ने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सिंगार किया भी नहीं है। इसके बाद गुरु ने गीता की हेयरस्टाइल पर सवाल करते हुए कहा कि क्या गांव-देहात की लड़कियां इस तरह से जूड़ा बांधती हैं? उन्होंने पूछा कि गीता ने ऐसी हेयरस्टाइल क्यों की है?