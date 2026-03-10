मधुबाला की बायोपिक पर बढ़ा सस्पेंस, यशराज फिल्म्स ने बताया अनीत पड्डा नहीं होंगी लीड
मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल कौन प्ले करेगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। खबरें आईं कि अनीत पड्डा ये रोल निभाएंगी। हालांकि यशराज टैलेंट ने इन खबरों पर जवाब दिया है। अनाउंसमेंट तक इंतजार करना होगा।
बॉलीवुड की लेजेंड्री ऐक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक के ऐलान के दो साल बाद भी इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हाल की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैयारा फेम अनीत पड्डा का नाम मधुबाला का रोल के लिए फाइनल हो गया है और जल्द ही इसी शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन यशराज फ्लिम्स ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इससे पहले कहा गया था कि कियारा आडवाणी बायोपिक में लीड ऐक्ट्रेस होंगी।
मधुबाला की बहन भी जुड़ी हैं फिल्म से
यशराज टैलेंट के स्पोक्सपर्सन ने इंडिया टुडे को बताया कि अनीत पड्डा को फिल्म में कास्ट किए जाने के दावे गलत और महज अटकलें हैं। लेटेस्ट अपडेट के बाद यह सवाल बना हुआ है कि मधुबाला की जिंदगी को पर्दे पर कौन निभाएगा। बायोपिक को संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि इसका डायरेक्शन जसमीत के रीन करेंगी। जसमीत इससे पहले आलिया भट्ट और विजय वर्मा की फिल्म डार्लिंग्स का डायरेक्शन कर चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट से मधुबाला का परिवार भी जुड़ा हुआ है। उनकी बहन मधुर बृज भूषण इस फिल्म में को-प्रोड्यूसर हैं।
नौ साल की उम्र में बनी थीं ऐक्ट्रेस
मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। महज नौ साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उनकी पहली फिल्म बसंत थी। समय के साथ मधुबाला अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित ऐक्ट्रेस में शुमार हो गईं।
किशोर कुमार से की थी शादी
ऐक्टर दिलीप कुमार के साथ उनका अफेयर उस दौर की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिना जाता है। दोनों एक-दूसरे से गहरा प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। हालात ऐसे बने कि यह मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। दिल टूटने के बाद मधुबाला ने मशहूर सिंगर और पहले से शादीशुदा ऐक्टर किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया।
दिल की बीमारी बनी मौत की वजह
हालांकि, मधुबाला की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी उतनी ही दर्द से भरी भी थी। बचपन से ही उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। उनके दिल में छेद था और उस दौर में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था। यही बीमारी धीरे-धीरे उनकी जिंदगी पर भारी पड़ती गई और 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में यह चमकता सितारा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया।
