सैयारा फेम एक्ट्रेस की बहन रीत पड्डा ने धुरंधर को बताया प्रोपेगेंडा, प्रियंका चोपड़ा पर भी उठाया सवाल
सैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा इन का एक कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कमेंट में वो धुरंधर और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस कमेंट में रीत प्रियंका चोपड़ा पर भी सवाल उठाती नजर आ रही हैं।
सैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा का एक कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, रीत पड्डा का ये वायरल कमेंट एक यूजर के कमेंट का जवाब है जिसने रीत पर धुरंधर और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताने और प्रियंका चोपड़ा पर पेलेस्टाइन के सपोर्ट में आवाज न उठाने को लेकर सवाल किया है। रीत ने कमेंट में कहा कि वो अपनी बात पर कायम हैं और मानती हैं कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है।
अनीत पड्डा की बहन ने किन सवालों का दिया जवाब?
deadhuzzcameback नाम के यूजर ने रीत की प्रोपाइल पर कमेंट करके लिखा- अनीत के अकाउंट के जरिए मैं आपके अकाउंट पर आया (मैं उनके काम को बहुत पसंज करता हूं) और सच में आपके विचार हैरान करने वाले हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और यहां तक की धुरंधर जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके नेरेटिव में फिट नहीं बैठती हैं, खारिज करने जैसा महसूस होता है, खासकर जब वो फिल्में सच्ची घटनाओं से प्रेरित हों। इसी कमेंट में उन्होंने आगे लिखा कि अगर आप प्रियंका से उम्मीद करती हैं कि वो पेलेस्टाइन के लिए स्टैंड लें, तो शायद आपको अपनी बहन को इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए।
रीत पड्डा ने लिखा लंबा-चौड़ा कमेंट
इसी यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए रीत ने लिखा- ओ, मुझे देखो मैं असल में किसी के सोशल मीडिया कमेंट का जवाब दे रही हूं- हैरान हूं। मुझे पता है। नॉर्मली मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां किसी के विचार बदलना ऐसे ही है जैसे बिल्ली को कैलकुलस सिखाना। लेकिन क्योंकि आपने अपना इतना टाइम दिया है मेरे हर उस पोस्ट को जो मैंने री-पोस्ट किया है, मैंने सोचा क्यों नहीं? तो चलिए आपको प्वाइंट से प्वाइंट लेकर समझाती हूं।
धुरंधर 2 के बारे में क्या बोलीं रीत पड्डा?
रीत ने लिखा- धुरंधर सचमुच सरकार के पक्ष में एक नैरेटिव (कथा) का काम करती है। राजनीतिक भाषणों का इस्तेमाल करके, नोटबंदी जैसी 'छोटी-मोटी रुकावट' को सही ठहराना। क्या इसे प्रोपेगेंडा कहेंगे? हां। क्या इससे इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं।
द कश्मीर फाइल्स और दे केरल स्टोरी पर क्या बोलीं?
द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों के बारे में बात करते हुए रीत ने कहा, “ऐसा लगता है कि ये फिल्में क्रिएटिव मैथ (रचनात्मक गणित) का इस्तेमाल करती हैं: जैसे 32,000 महिलाओं ने इस्लाम अपना लिया। जबकि असल मामले तो कुछ सौ ही होते हैं। लेकिन, प्रोपेगेंडा ऐसे ही तो काम करता है, है ना? सच का एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसमें मनगढ़ंत और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़े मिलाओ, और बस, अचानक आपके पास किसी एक समुदाय के खिलाफ एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार हो जाता है।”
दिलजीत की फिल्म का किया जिक्र
रीत ने अपने कमेंट में दिलजीत की फिल्म पंजाब 95 का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, "हां, मुझे ऐसी फिल्मों (द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी) से कोई दिक्कत नहीं होती... अगर एक छोटी सी समस्या न होती, वह यह कि पंजाब 95 जैसी फिल्में-जो असल में राजनीतिक मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की लिखी स्क्रिप्ट से अलग होती हैं-उन्हें तो रिलीज होने का मौका ही नहीं मिलता।"
प्रियंका चोपड़ा के बारे में क्या बोलीं रीत पड्डा
वहीं, प्रियंका चोपड़ा वाले प्वाइंट का जवाब देते हुए रीत पड्डा ने कहा, "प्रियंका चोपड़ा और उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उनके पास एक ऐसे इंसान के बाजू में खड़े होकर, जिसने उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा, एर गैर-कानूनी युद्ध का विरोध करने का मौका था...लेकिन वो उन्होंने ताली तक नहीं बजाई। अगर मेरी बहन को ऐसा मौका मिलता है, और इंशाअल्लाह, सच्चे पातशाह, जय श्री राम, मैं प्रार्थना करती हूं उन्हें ऐसा मौका मिले और अगर वो ऐसे मौके पर डोडो चिड़िया की तरह सिर्फ वहां खड़ी रहीं, मैं सबसे पहले इस चीज पर सवाल उठाउंगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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