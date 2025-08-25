aneet padda sing saiyaara title track with father, users says better than original watch अनीत पड्डा ने पिता के साथ 'सैयारा' का टाइटल ट्रैक गाकर फैंस को किया हैरान, यूजर्स बोले-ओरिजिनल से बेहतर, Bollywood Hindi News - Hindustan
फिल्म सैयारा से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने अपने फैंस के साथ अपना सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस की आवाज सुन यूजर्स उनके गाने को ओरिजिनल से भी बेहतर बता रहे हैं।

Mon, 25 Aug 2025
अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म सैयारा को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला है। दोनों रातोंरात स्टार बन गए। दोनों की शानदार परफॉरमेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। बॉक्स ऑफिस पर कई हफ्तों तक करोड़ों का कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार बेशक धीमी पड़ गई हो लेकिन एक्टर्स केलिए फैन की दीवानगी बढ़ती जा रही है। अब अपने इन्हीं फैंस को सरप्राइज देते हुए अनीत पड्डा ने अपना सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। अनीत की आवाज सुन फैंस उन्हें शानदार सिंगर बता रहे हैं।

अनीत ने फैंस को दिया गाने का सरप्राइज

रविवार रात अनीत ने अपने फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें गिटार हाथ में लिए अपने पिता के साथ मिलकर फिल्म सैयारा के टाइटल सॉन्ग को गाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनके पिता भी साथ गुनगुनाते हैं, बेटी का हौसला बढ़ाते देखे जा सकते हैं। अनीत के सिंगिंग टैलेंट और प्यारी आवाज सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स इम्प्रेस हो गए हैं।

यूजर्स रिएक्शन

एक यूजर ने अनीत का ये गाना सुनने के बाद लिखा, खूबसूरत चेहरा, एक्टिंग के साथ आवाज भी शानदार है, एक अन्य यूजर ने लिखा, ओरिजिनल से भी बेहतर है, एक यूजर ने लिखा, तुम्हारी आवाज में एक अलग सी ईमानदारी है, एक यूजर ने लिखा, पहली बार एक प्यारी आवाज वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख रही हूं, अन्य यूजर ने लिखा, 'ये कितनी प्यारी है, सिंपल', दूसरे यूजर ने लिखा, चेहरे और एक्टिंग के बाद आवाज के भी दीवाने हो गए।'

फिल्म की कमाई

बता दें, मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा के इस टाइटल सॉन्ग के गीत इरशाद कामिल ने लिखे थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरशद निजामी ने। मेल वर्जन को फहीम ने आवाज भी दी थी। वहीं फीमेल वर्जन को श्रेया घोषाल ने गाया था। कमाई की बात करें तो नए एक्टर्स की ये फिल्म दुनिया भर में 553 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब इन एक्टर्स को नए प्रोजेक्ट्स में देखने का इंतजार हो रहा है।

