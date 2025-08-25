अनीत पड्डा ने पिता के साथ 'सैयारा' का टाइटल ट्रैक गाकर फैंस को किया हैरान, यूजर्स बोले-ओरिजिनल से बेहतर

फिल्म सैयारा से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने अपने फैंस के साथ अपना सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस की आवाज सुन यूजर्स उनके गाने को ओरिजिनल से भी बेहतर बता रहे हैं।

अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म सैयारा को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला है। दोनों रातोंरात स्टार बन गए। दोनों की शानदार परफॉरमेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। बॉक्स ऑफिस पर कई हफ्तों तक करोड़ों का कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार बेशक धीमी पड़ गई हो लेकिन एक्टर्स केलिए फैन की दीवानगी बढ़ती जा रही है। अब अपने इन्हीं फैंस को सरप्राइज देते हुए अनीत पड्डा ने अपना सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। अनीत की आवाज सुन फैंस उन्हें शानदार सिंगर बता रहे हैं।

अनीत ने फैंस को दिया गाने का सरप्राइज रविवार रात अनीत ने अपने फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें गिटार हाथ में लिए अपने पिता के साथ मिलकर फिल्म सैयारा के टाइटल सॉन्ग को गाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनके पिता भी साथ गुनगुनाते हैं, बेटी का हौसला बढ़ाते देखे जा सकते हैं। अनीत के सिंगिंग टैलेंट और प्यारी आवाज सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स इम्प्रेस हो गए हैं।

यूजर्स रिएक्शन एक यूजर ने अनीत का ये गाना सुनने के बाद लिखा, खूबसूरत चेहरा, एक्टिंग के साथ आवाज भी शानदार है, एक अन्य यूजर ने लिखा, ओरिजिनल से भी बेहतर है, एक यूजर ने लिखा, तुम्हारी आवाज में एक अलग सी ईमानदारी है, एक यूजर ने लिखा, पहली बार एक प्यारी आवाज वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख रही हूं, अन्य यूजर ने लिखा, 'ये कितनी प्यारी है, सिंपल', दूसरे यूजर ने लिखा, चेहरे और एक्टिंग के बाद आवाज के भी दीवाने हो गए।'