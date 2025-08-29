Aneet Padda reveals Ahaan Panday took her to church prayed for lead role in Saiyaara अनीत पड्डा के लिए चर्च में जाकर अहान पांडे ने मांगी थी विश, एक्ट्रेस बोलीं- एक हफ्ते बाद…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAneet Padda reveals Ahaan Panday took her to church prayed for lead role in Saiyaara

अनीत पड्डा के लिए चर्च में जाकर अहान पांडे ने मांगी थी विश, एक्ट्रेस बोलीं- एक हफ्ते बाद…

‘सैयारा’ एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने बताया कि अहान पांडे ने चर्च में जाकर विश मांगी थी कि उन्हें ‘सैयारा’ में लीड रोल मिल जाए और जब विश पूरी हो गई तब मुझे बताया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:45 PM
share Share
Follow Us on
अनीत पड्डा के लिए चर्च में जाकर अहान पांडे ने मांगी थी विश, एक्ट्रेस बोलीं- एक हफ्ते बाद…

फिल्म ‘सैयारा’ से धमाका करने वाली जोड़ी, आहान पांडे और अनीत पाड्डा, ने कई सारे खुलासे किए है। दोनों ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी जर्नी के कई इमोशनल पलों को शेयर किया है। अनीत ने बताया कि ‘सैयारा’ में उन्हें लीड रोल मिले इसके लिए अहान ने बहुत मेहनत और दुआ की थी।

अनीत ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को बताया, “जब मैं ‘सैयारा’ के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब आहान मुझे माउंट मैरी चर्च लेकर गए। हमने मोमबत्ती जलाई और फिर कार में बैठकर बात की। मैंने आहान से पूछा कि उन्होंने क्या विश मांगी तब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जब मुझे कॉल आया और सब ठीक से हो गया तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने यही विश मांगी थी कि मुझे ये रोल मिल जाए!”

अनीत ने बताया कि उनके दादाजी अल्जाइमर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, “मेरे दादाजी अल्जाइमर से पीड़ित हैं इसलिए यह फिल्म मेरे लिए और भी ज्यादा इमोशनल कर देने वाली थी।” अनीत ने आगे कहा, “उन्हें मेरा नाम याद नहीं है। वह मुझे ‘हीरापुट’ या ‘मक्खन’ कहकर बुलाते हैं। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्हें मेरे बगल में बैठने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि मैं कौन हूं। जब मेरी फिल्म रिलीज हुई, तो वह थिएटर नहीं जा सके क्योंकि वह बिस्तर पर थे इसलिए मेरे माता-पिता ने उन्हें वीडियो दिखाए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘हीरापुट’ और ‘मक्खन दी मूवी।’ यह बहुत खास था।”

Saiyaara Ahaan Panday aneet padda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।