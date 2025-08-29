अनीत पड्डा के लिए चर्च में जाकर अहान पांडे ने मांगी थी विश, एक्ट्रेस बोलीं- एक हफ्ते बाद…

‘सैयारा’ एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने बताया कि अहान पांडे ने चर्च में जाकर विश मांगी थी कि उन्हें ‘सैयारा’ में लीड रोल मिल जाए और जब विश पूरी हो गई तब मुझे बताया।

फिल्म ‘सैयारा’ से धमाका करने वाली जोड़ी, आहान पांडे और अनीत पाड्डा, ने कई सारे खुलासे किए है। दोनों ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी जर्नी के कई इमोशनल पलों को शेयर किया है। अनीत ने बताया कि ‘सैयारा’ में उन्हें लीड रोल मिले इसके लिए अहान ने बहुत मेहनत और दुआ की थी।

अनीत ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को बताया, “जब मैं ‘सैयारा’ के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब आहान मुझे माउंट मैरी चर्च लेकर गए। हमने मोमबत्ती जलाई और फिर कार में बैठकर बात की। मैंने आहान से पूछा कि उन्होंने क्या विश मांगी तब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जब मुझे कॉल आया और सब ठीक से हो गया तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने यही विश मांगी थी कि मुझे ये रोल मिल जाए!”