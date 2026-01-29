Hindustan Hindi News
शिव भक्ति और गौ सेवा करती नजर आईं अनन्या , हाथ में लगी पट्टियां देख फैंस को हुई चिंता

अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अनन्या पांडे गौ सेवा और शिव भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। हालांकि, इस पोस्ट में अनन्या के हाथ में पट्टियां लगी नजर आ रही हैं जिसे देखकर फैंस चिंतित हो गए हैं। 

Jan 29, 2026 09:42 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट ने फैंस को खुश करने के साथ-साथ उनकी चिंता में डाल दिया है। अनन्या पांडे ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। इन वीडियो और तस्वीरों में अनन्या पांडे गौ सेवा करती और शिव मंदिर में बैठी नजर आ रही हैं। अनन्या के हाथ में कुछ पट्टियां बंधी नजर आ रही हैं जिसे देखकर फैंस ने चिंता व्यक्त की है।

अनन्या पांडे ने शेयर किया इंस्टा पोस्ट

अनन्या पांडे ने जो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है उसके साथ कैप्शन लिखा है- ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनन्या पांडे वीडियो और फोटोज में इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आ रही हैं। अनन्या पांडे ने ऑरेंज रंग का एक सूट पहना है। उनके बाल खुले हुए हैं। उनके माथे पर टीका लगा नजर आ रहा है।

गौ सेवा और शिव भक्ति करती नजर आईं अनन्या पांडे

पहली तस्वीर में अनन्या पांडे शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर हाथ में एक सेब पकड़कर बैठी हैं। वहीं, वीडियो में अनन्या पांडे गाय को चारा खिलाती नजर आ रही हैं। इसके बाद अनन्या पांडे की एक सेल्फी है। इसके बाद वाली तस्वीर में गाय नजर आ रही है। उसकी अगली तस्वीर में भगवान गणेश की मूर्ति नजर आ रही है। इस पोस्ट की आखिरी तस्वीर एक काले कुत्ते की है।

अनन्या के पोस्ट पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इन तस्वीरों और वीडियोज में अनन्या पांडे के कंधे और बाजू में पट्टी लगी नजर आ रही है। पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। बहुत से यूजर्स ने हार्ट इमोजी और हर-हर महादेव लिखकर पोस्ट पर रिएक्ट किया। वहीं, एक ने लिखा- आपकी चोट के बारे में पढ़ा। आप जल्दी ठीक हो जाएं। एक ने पूछा- अनन्या ने पट्टी क्यों लगाई है? सब ठीक है न?

