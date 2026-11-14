'रामायण' पर अनन्या पांडे का ऐसा रिएक्शन, जिसे सुनकर रणबीर के फैंस भी खुश हो जाएंगे
अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वो फिल्म 'चांद मेरा दिल है' में नजर आई थीं। ये फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ लक्ष्य (Lakshya) मुख्य भूमिका में हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में अनन्या ने कई शानदार फिल्में दी हैं। आज अनन्या जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने ने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। फिल्म 'चांद मेरा दिल है', जो 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऐसे अनन्या ने इन दिनों हर तरफ सुर्खियां बटोर रही फिल्म 'रामायण' को लेकर अपनी राय रखी है। आइए जानते हैं अनन्या को 'रामायण' कैसी लगी?
अनन्या को कैसी लगी 'रामायण'
हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अनन्या पांडे और डायरेक्टर इम्तियाज अली खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान अनन्या पांडे ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। ऐसे में अनन्या पांडे से नितेश तिवारी की हालिया रिलीज फिल्म 'रामायण' को लेकर सवाल किया गया। अनन्या से पूछा गया कि क्या आपने 'रामायण' देखी है? आपको कैसी लगी? इस सवाल पर अनन्या पांडे ने कहा, 'बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा!'
किस तरह के किरदार निभाना सपना है
इसके बाद अनन्या से सवाल किया गया, 'क्या आप किसी पौराणिक फिल्म में काम करना चाहेंगी? कोई ऐसा किरदार है, जिसे निभाने का सपना हो?' इस पर अनन्या पांडे ने कहा, 'बचपन में मां और नानी से बहुत सारी पौराणिक कहानियां सुनी हैं। मुझे खुद भी इनमें बहुत दिलचस्पी है और मैं इस विषय पर काफी पढ़ती हूं। भारतीय समाज में कहानियां सुनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। 'द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स' मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगी।'
अनन्या पांडे का वर्कफ्रंट
अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वो फिल्म 'चांद मेरा दिल है' में नजर आई थीं। ये फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ लक्ष्य (Lakshya) मुख्य भूमिका में हैं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके अलावा उनकी 'फिल्म तू मेरी मैं तेरा', 'मेन तेरा तू मेरी' साल 2025 भी आई थी। यही नहीं अनन्या वेब सीरीज 'कॉल मी बे' (Call Me Bae) में भी नजर आ चुकी हैं, जो साल 2024 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने 'बेला चौधरी' (Bae) की भूमिका निभाई थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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