अनन्या पांडे की बहन और जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड ने लाइक की कार्तिक आर्यन को ट्रोल करने वाली रील

संक्षेप: कार्तिक आर्यन अक्सर अपने रिलेशनशिप और डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन एक स्कूल स्टूडेंट के साथ नाम जुड़ने और फिर अनन्या व जाह्नवी के करीबियों द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट की गई रील को लाइक करने से विवाद बढ़ गया है।

बॉलीवुड के 'शहजादे' कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले सुनील शेट्टी ने उस पोस्ट को लाइक कर हड़कंप मच दिया जिसमें दावा किया गया है कि कार्तिक के साथ भी इंडस्ट्री में वही हो रहा है जो 'सुशांत सिंह राजपूत' के साथ हुआ था। वहीं अब अनन्या पांडे की बहन रायसा पांडे और जाह्नवी कपूर के कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने कार्तिक आर्यन को ट्रोल करने वाले एक पोस्ट को लाइक कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है मामला? दरअसल, हाल ही में कार्तिक आर्यन का नाम यूके (UK) में रहने वाली एक 17 साल की स्टूडेंट के साथ जोड़ा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कार्तिक और उस स्टूडेंट की फोटो शेयर कर यह दावा किया गया कि दोनों एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। यूजर्स ने सबूत के तौर पर फोटो में दिख रहे सेम बीच बेड, समुद्र के नजारे और तौलिए की ओर इशारा किया था। हालांकि, इन अफवाहों के उड़ने के कुछ ही देर बाद उस स्टूडेंट ने खुद सामने आकर सफाई दे दी कि वह कार्तिक को डेट नहीं कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कार्तिक को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं।