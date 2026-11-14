मैं चाहती हूं मेरे भी बच्चे...अनन्या पांडे ने बताया अपना शादी का प्लान, नेपोटिज्म पर कही ये बात
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने हाल में अपनी शादी पर बात की है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो शादी और बच्चे चाहती हैं। इसके अलावा अनन्या ने नेपोटिज्म पर भी अपनी खुलकर बात रखी है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने करियर के पीक पर हैं। एक्ट्रेस ने एकाध शानदार फिल्मों और वेब शोज में से अच्छा काम कर यूथ के बीच अलग पहचान बनाई है। अब हाल में एक्ट्रेस ने कहा की वो शादी करना चाहती हैं। एक्ट्रेस ने माना कि गुजरे जमाने के पास मना करने की आजादी नहीं थी। आज की पीढ़ी खुलकर अपनी बात रख सकती है। इसके अलावा अनन्या ने नेपोटिज्म जैसे मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी है।
अनन्या पांडे ने रखी अपनी बात
हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अनन्या पांडे और डायरेक्टर इम्तियाज अली खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान जब अनन्या से पूछा गया कि 70 और 80 के दशक की हीरोइन अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं करती थीं और करियर की ऊंचाई पर शादी करने से बचती थीं। आज की एक्ट्रेसेज शादी और बच्चों के साथ अपना करियर भी आगे बढ़ा रही हैं। वहीं कुछ शादी और घर बसाने से बच रहे हैं? इसका जवाब देते हुए अनन्या ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह झिझक पहले भी रही होगी, बस शायद तब लोगों के पास मना करने की आजादी नहीं थी। आज की जनरेशन ऐसे कई उदाहरण देख रही है, जिससे वो अपनी बात खुलकर रखने और मना करने की हिम्मत जुटा पा रही है।’
अनन्या ने कहा कि वो शादी करना चाहती हैं
आगे अनन्या ने खुद की शादी के बारे में विचार शेयर किए। एक्ट्रेस ने कहा, ‘वैसे मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत रोमांटिक हूं। मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। मैं शादी करना चाहती हूं। अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर जरूर। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे भी हों। मेरे दोस्तों की सोच भी कुछ ऐसी ही है। आज हमारे पास ज्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें सच्चे प्यार पर भरोसा नहीं है। हम भी उसी की तलाश में हैं। शायद हमें उस तरह के प्यार की चाहत है, जिसे हमने खुद कभी महसूस ही नहीं किया। प्यार से हमारी उम्मीदें भी बहुत हैं। इसलिए हम किसी भी रिश्ते को बस यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहते हैं।
अनन्या ने नेपोटिज्म पर कही ये बात
अनन्या ने आगे नेपोटिज्म के बारे में भी बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि इस बात को नहीं स्वीकारने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पिता की बेटी हूं और मुझे इस पर गर्व है।मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा नाम चंकी पांडे से नहीं जोड़ा जाए। उन्होंने बहुत मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरे और उनके रिश्ते को नेगेटिव तरह से देखा जाए। फिल्मी परिवार के होने की वजह से हम सेट के माहौल से परिचित होते हैं। जो लोग ऐसे परिवार से नहीं आते उनके लिए ये माहौल डरावना होता है। लेकिन काम शुरू करने के बाद सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी करने को तैयार हो दर्शक इसी वजह से आपको स्वीकार करते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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