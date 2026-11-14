'मैं नहीं चाहती फैंस से ये रिश्ता टूटे...' टाइगर श्रॉफ पर हमले पर अनन्या पांडे ने जताई बॉलीवुड की सुरक्षा पर चिंता

बीते दिनों टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने पूरी बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। टाइगर की सपोर्ट में पूरा इंडस्ट्री एक साथ खड़ी नजर आई। ऐसे में अब अनन्या पांडे ने भी टाइगर पर हुए हमले पर खुलकर बात की।

अनन्या पांडे बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। अनन्या ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। अनन्या आखिरी बार फिल्म 'चांद मेरा दिल है' में नजर आई थीं, जो 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बीते दिनों टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने पूरी बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। टाइगर की सपोर्ट में पूरा इंडस्ट्री एक साथ खड़ी नजर आई। ऐसे में अब अनन्या पांडे ने भी टाइगर पर हुए हमले पर खुलकर बात की। आइए जानते हैं अनन्या ने क्या कहा?

टाइगर पर हमले के बाद स्टार्स की सुरक्षा पर बोलीं अनन्या 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026' में अनन्या पांडे और डायरेक्टर इम्तियाज अली खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान अनन्या पांडे ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। ऐसे में इस इवेंट में टाइगर श्रॉफ पर हाल ही में हुए हमले का जिक्र हुआ, जिस पर अनन्या पांडे ने अपनी बात रखी। इस दौरान जब अनन्या से पूछा गया कि इस हमले के बाद एक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और क्या इसका उन पर कोई असर पड़ा है। इस सवाल पर अनन्या पांडे ने कहा, 'यह बहुत डरावना और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इससे सुरक्षा उपायों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक्टर की सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि जब वहां भारी भीड़ होती है, तो यह भीड़ की सुरक्षा का भी सवाल है।'

मैं कभी नहीं चाहती कि स्टार और दर्शकों के बीच का संबंध खत्म हो अनन्या पांडे ने आगे कहा, 'आम तौर पर, यह एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए होगा क्योंकि मेरे लिए यह बहुत दुखद होगा अगर मुझे हमारी फिल्में देखने वाले लोगों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा। एक एक्टर के रूप में यह सबसे फायदेमंद बात है, जब कोई आता है और आपको बताता है कि उन्होंने आपके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर के साथ खुद में कुछ देखा है। इसलिए, मैं कभी नहीं चाहती कि स्टार और दर्शकों के बीच का संबंध खत्म हो। लेकिन मुझे लगता है कि सभी के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, न कि केवल स्टार्स के लिए।'

हमले के बारे में गौरतलब है कि टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री और बाहर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह घटना 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई में हुई, जब बॉलीवुड एक्टर एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। शूटिंग के वीडियो में हमलावरों को उनकी कार पर करीब से गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। टाइगर तो सुरक्षित बच गए, लेकिन खबर है कि इस घटना में उनका ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।