‘जेन-जी’ के लिए क्या है सक्सेस की परिभाषा? अनन्या पांडे बोलीं- कौन कितने घंटे खुद को...
अनन्या पांडे ने जेन-जी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा कि कौन कितने घंटे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से थका कर काम करते रहना चाहता है, यह उसके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने कहा, "मुझे लगता है कि जेन-जी के लिए सफलता की परिभाषा अलग है। शायद पहले की पीढ़ी में सफलता का एक ही मतलब था और वहां तक पहुंचने का एक तय रास्ता था। सोच यह थी कि जब तक आप खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह थका न दें, तब तक आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की है।" अनन्या पांडे ने जेन-जी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा कि कौन कितने घंटे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से थका कर काम करते रहना चाहता है, यह उसके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने इस बारे में अपनी खुद की अप्रोच भी बताई।
'मैं जितने घंटे काम कर सकती हूं...'
अनन्या पांडे ने कहा, "जेन-जी इस मामले में थोड़ी अलग है। जैसे मुझे भागदौड़ के बीच काम करना अच्छा लगता है। मैं जितने घंटे काम कर सकती हूं, करना चाहती हूं। मेरा स्वभाव ऐसा है। लेकिन मेरी ही पीढ़ी में कोई ऐसा भी हो सकता है, जो मुझसे कम घंटे काम करके उतना ही सफल हो। काम करने का उसका अपना तरीका है। इसलिए मुझे लगता है कि सफलता को देखने का हमारा नजरिया और उसे हासिल करने का तरीका थोड़ा अलग है।"
अनन्या की अगली फिल्म का इंतजार
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे की पिछली फिल्म 'चांद मेरा दिल थी'। भले ही इसे बॉक्स ऑफिस पर वैसी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसमें अनन्या पांडे के काम को सराहा गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस चांदनी प्रसाद रावत का किरदार निभाती नजर आई थीं। फिल्म में लक्ष्य मेल लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। दोनों की जोड़ी पसंद की गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को वैसी सक्सेस नहीं मिली, जैसी की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद से फैंस को अनन्या पांडे की अगली फिल्म का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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