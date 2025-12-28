Hindustan Hindi News
अनन्या पांडे को भी है यह अजीब प्रॉब्लम, बताई ऐसी ट्रिक जो आ सकती है आपके भी काम

अनन्या पांडे को भी है यह अजीब प्रॉब्लम, बताई ऐसी ट्रिक जो आ सकती है आपके भी काम

संक्षेप:

Ananya Panday: अनन्या पांडे ने बताया कि उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया ताकि कई लोगों की मदद हो सके।

Dec 28, 2025 11:15 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को एक ऐसी अजीब प्रॉब्लम है जो शायद आप में से भी कई लोगों को होगी। अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें 'लेफ्ट-राइट' का प्रॉब्लम है। यानि उन्हें याद नहीं रहता है कि उनका बायां हाथ कौन सा है और दायां हाथ कौन सा है। अनन्या पांडे ने बताया कि वो भूल जाती हैं कि उनके बायीं तरफ की दिशा कौन सी है और दायें तरफ किधर है। लेकिन साथ ही साथ एक्ट्रेस ने अपना वो स्मार्ट तरीका भी बताया, जिससे वो सही जवाब याद रखती हैं।

अनन्या पांडे को है यह अजीब प्रॉब्लम

अनन्या पांडे अभी अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं। अनन्या पांडे ने मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में बताया, "मेरा लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है। मतलब मुझे हमेशा खुद को याद दिलाना पड़ता कौन सा वाला साइड राइट है और कौन सा लेफ्ट साइड।" जब अनन्या पांडे को बताया गया कि मुंबई में यह ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, और लोग अक्सर हाथ दूसरा दिखाएंगे और साइड दूसरा बोलेंगे। तो इस पर अनन्या पांडे ने वो ट्रिक बताई जिसके जरिए वो सही डायरेक्शन याद रखती हैं। अनन्या पांडे ने कहा- मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूं जो अगर किसी को जरूरत हो, तो वह याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

अनन्या पांडे ने बताई अपनी तरकीब

अनन्या पांडे ने अपने हाथों को उस पोज में रखा जैसे डायरेक्टर फ्रेम देखने के लिए फिल्मों में बनाते नजर आते हैं। अनन्या पांडे ने बताया, "देखो। जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपका लेफ्ट हैंड L बनाता है। तो यह मेरा तरीका है जिससे मैं सही दिशा याद रखती हूं।" वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे की फिल्म TMMTMTTM में कार्तिक आर्यन ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म का टाइटल ट्रैक काफी वायरल हुआ था, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो इसे जनता ने खारिज कर दिया और क्रिटिक्स ने भी निगेटिव रिव्यू दिया।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
ananya panday

