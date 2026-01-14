कनाडा की आर्टिस्ट ने सिंगर करन औजला पर लगाया शादीशुदा होकर उन्हें धोखा देने का आरोप, पत्नी ने दिया साथ

Hindustan Hindi News
पंजाबी सिंगर करन औजला पर एक कनाडा की एक आर्टिस्ट ने उनके साथ रिश्ते में रहते हुए शादीशुदा होने की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। आर्टिस्ट ने कहा कि औजला की टीम ने बात दबाने की भी कोशिश की है। लेकिन अब वो मीडिया में इंटरव्यू देने जा रही हैं। 

Jan 14, 2026 08:15 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
पंजाबी सिंगर करन औजला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। सिंगर अपने गाने तौबा-तौबा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब एक अमेरिका- कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट ने करन औजला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पलक औजला को धोखा देते हुए उनके साथ अफेयर रखा था। साथ ही अपने शादीशुदा होने की बात भी छुपाए रखी। Msgorimusic नाम से इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की गई है। ये अकाउंट ट्विन रैप डुओ Nyx & Nym का हिस्सा हैं।

आर्टिस्ट ने कहा करन औजला ने नहीं बताई शादीशुदा होने की बात

रेडिट पर आर्टिस्ट के स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इस स्टेटमेंट में आर्टिस्ट ने कहा कि है कि वो करन औजला के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में थी। उसे सिंगर के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं दी गई थी। आर्टिस्ट ने ये भी कहा कि औजला की टीम ने इस मुद्दे को दबाने और गलत जानकारी को फैलाने के लिए एक भारतीय इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया था।

मामले को दबाने का लगाया आरोप

आर्टिस्ट का स्टेटमेंट, “मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करन औजला के साथ प्राइवेट रिलेशन के बाद मुझे चुप करा दिया गया और पब्लिक अपमानित किया गया। मैंने ये रिश्ता तब शुरू किया था जब मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा हैं। औजला की टीम ने फिर एक भारतीय इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया और उसे झूठी जानकारी फैलाने के लिए कहा ताकि इस मामले को दबाया जा सके।”

मीडिया में इंटरव्यू दे कर अपनी सच्चाई बताने वाली हैं आर्टिस्ट

आर्टिस्ट ने कहा आगे कहा, "कनाडा और अमेरिका की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरे खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप फैलाए गए, जो वेस्ट में तेजी से वायरल हुए और भारत से चुपचाप छुपाए गए। अमेरिका का एक बड़ा मीडिया संस्थान अब मेरा इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है, और पहली बार मैं इस बारे में बोलने का फैसला कर रही हूं। मेरा मानना ​​है कि मुझे अपनी कहानी शेयर करने का अधिकार है। ऐसा करने के बाद, भारत के कई सेलेब्स ने निजी तौर पर मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि मेरे खुलकर बोलने से उन्हें भी प्रेरणा मिली है।" आर्टिस्ट ने ये भी लिखा कि बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है लेकिन उन्हें चुप करवा दिया जाता है। लेकिन वो चुप नहीं रहेंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर करन औजला की पत्नी पलक उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। पत्नी ने करन के साथ तस्वीर शेयर कर साफ किया है कि उनके रिश्ते पर इस आरोप का कोई असर नहीं होगा।




