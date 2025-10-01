amrita singh did nikaah with saif ali khan and changed name as aziza abu jani Sandeep Khosla reveals detail सैफ अली खान से निकाह के पहले अमृता बनी थीं अजीजा, पंडित ने रखा था उनका मुस्लिम नाम, Bollywood Hindi News - Hindustan
सैफ अली खान से निकाह के पहले अमृता बनी थीं अजीजा, पंडित ने रखा था उनका मुस्लिम नाम

सैफ अली खान अमृता सिंह से शादी करने को लेकर दृढ़ थे लेकिन अमृता तय नहीं कर पा रही थीं। दोनों ने घरवालों से छिपकर निकाह किया और अमृता सिंह का नाम बदला गया। शादी में पहुंचे फैशन डिजाइनर अबु-जानी और संदीप ने पुराना किस्सा याद किया है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 03:32 PM
सैफ अली खान ने खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से घरवालों से छिपकर शादी की थी। अबु जानी, संदीप खोसला ने अमृता को तैयार किया था और उनके निकाह के गवाह भी बने थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे एक मौलवी और एक सरदार पंडित की मौजूदगी में दोनों ने शादी की थी। अमृता को मुस्लिम नाम भी सिख पंडित ने दिया था।

अमृता नहीं ले पा रही थीं शादी का फैसला

नम्रता जाकिरा के यूट्यूब चैनल पर अबू जानी और संदीप खोसला ने बताया, 'हमने गवाह के तौर पर निकाहनामा पर दस्तखत किए थे। एक दिन वे हमारे पास आए और बोले, 'हम अब शादी करना चाहते हैं।' सैफ को पक्का यकीन था, डिंगी तय नहीं कर पा रही थीं। दोनों को प्यार था और सैफ उनके साथ रह रहे थे। छह या आठ महीने हुए होंगे। सैफ राजी थे और डिंगी का हां-नहीं, हां-नहीं चल रहा था। हम उस वक्त एक कमरे में रहते थे। हम अपने एक दोस्त के पास गए और उसने कहा कि वह शादी होस्ट कर लेगी। वह सिंगल थी और सुंदर से अपार्टमेंट में रहती थी। मैं और अबु डिंगी को तैयार कर रहे थे, हमने मौलवी को बुलाया।'

अमृता को मिला था अजीजा नाम

संदीप आगे बताते हैं, 'वहां सरदारजी पंडित भी बैठे थे। वक्त नहीं था तो डिंगी को जो फिट हो रहा था उन्होंने वो पहन लिया... खुशकिस्मती से उनकी मां की काफी अच्छी जूलरी थी। सैफ ने बंदगला पहना। इसके बाद मौलवी बोले, 'तुम्हारा नाम क्या है? नाम A से शुरू होना चाहिए।' हम चारों एक-दूसरे को देखने लगे। इतने में पंडित बोले, 'अजीजा।' अजीब स्थिति थी। वह भागी हुई दुलहन थी, उनकी मां का फोन आ गया। बाद में उन्होंने सिचुएशन संभाली।'

