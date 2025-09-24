Amrita Rao Says She Has Been Selective With Films Because Of Shah Rukh Khan शाहरुख की सलाह की वजह से अमृता मूवी को लेकर रहतीं सेलेक्टिव, बोलीं- 200 फिल्में आएंगी, लेकिन..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Amrita Rao Says She Has Been Selective With Films Because Of Shah Rukh Khan

शाहरुख की सलाह की वजह से अमृता मूवी को लेकर रहतीं सेलेक्टिव, बोलीं- 200 फिल्में आएंगी, लेकिन...

शाहरुख खान के साथ जो भी एक्टर या एक्ट्रेस काम करते हैं, वे हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। अब अमृता राव ने बताया कि कैसे शाहरुख खान ने उन्हें मैं हूं ना फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सलाह दी थी।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:30 AM
शाहरुख की सलाह की वजह से अमृता मूवी को लेकर रहतीं सेलेक्टिव, बोलीं- 200 फिल्में आएंगी, लेकिन...

अमृता राव ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 के साथ लंबे समय बाद फिल्मों में कमबैक किया है। अमृता एक समय पर काफी पॉपुलर थीं, लेकिन फिर वह लिमिटिड फिल्मों में नजर आने लगीं। अब अमृता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि शाहरुख खान ने उन्हें एक सलाह दी थी फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान। उसी सलाह को उन्होंने हमेशा अपने करियर में फॉलो किया है।

क्या थी शाहरुख की सलाह

अमृता ने कहा, ‘उन्होंने मुझे कुछ अच्छा कहा था कि 200 फिल्में आएंगी पर हमें सिर्फ 2 फिल्में करनी है। उसमें से फिर वो एक फिल्म हो जिसका लोग इंतजार कर रहे हों। मेरा फिल्मों को चुनने को लेकर फिर यही क्राइटेरिया था और यही वजह है कि मैं अपनी जर्नी में फिल्मों को लेकर इतनी सेलेक्टिव क्यों थी।’

कैसा था शाहरुख का बिहेवियर

अमृता ने यह भी कहा, ‘वह नोटिस करते थे कि मेरे साथ न्यूकमर्स हैं और वह फिर हमारे अंदर से वो नर्वस एनर्जी हटा देते थे। हर बार फर्स्ट टेक, बेस्ट टेक होता। कभी दूसरा टेक हुआ ही नहीं।’

जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी

अमृता अब हाल ही में जॉली एलएलबी 3 में नजर आईं जिसमें उन्होंने अरशद वारसी की पत्नी का किरदार निभाया। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी भी हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

बता दें कि जॉली एलएलबी का पहला पार्ट साल 2013 में आया था जिसमें अरशद वारसी और अमृता राव लीड रोल में थे। इसके बाद जॉली एलएलबी 2 आई जो 2017 में रिलीज हुई थीं। उस फिल्म में अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी लीड रोल में थीं।

