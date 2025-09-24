Amrita Rao Recalls Fan Letter Written In Blood After Vivah Success Says It Was Very Scary अमृता राव को विवाह की सक्सेस के बाद मिले खून से लिखे लेटर, कहा- एक आदमी तो घर के बाहर..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Amrita Rao Recalls Fan Letter Written In Blood After Vivah Success Says It Was Very Scary

अमृता राव को विवाह की सक्सेस के बाद मिले खून से लिखे लेटर, कहा- एक आदमी तो घर के बाहर...

अमृता राव का कहना है कि फिल्म विवाह की सक्सेस के बाद उन्हें शादी के कई प्रपोजल आने लगे थे जिसमें एनआरआई भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें खून से लिखे लेटर भी मिले थे।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:16 AM
अमृता राव को उनकी फिल्में मैं हूं ना और विवाह में काफी पसंद किया गया था। अमृता के मासूम चेहरे ने दर्शकों का दिल खूब जीता है। हाल ही में अमृता फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आई थीं। अब अमृता ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे विवाह फिल्म के सक्सेस के बाद उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। इतना ही नहीं उन्हें शादी के कई प्रपोजल आने लगे थे और कुछ टो उन्हें खून से लिखे खत भी भेजते थे।

शादी के खूब आए ऑफर

रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमृता ने कहा, 'विवाह के बाद मुझे एनआरआई प्रपोजल आने लगे फैमिली फोटोज के साथ। कुछ अपने बिल्ली और कुत्तों के साथ अपनी फोटो क्लिक करते और कहते मुझसे शादी कर लो। सिर्फ 1 या 2 नहीं मुझे कई प्रपोजल आए।' लेकिन चीजें तब उनके लिए थोड़ी अनकम्फर्टेबल हुईं जब उन्हें खून से लिखे खत मिले।

खून से लिखे मिले लेटर

अमृता ने कहा, 'एक बार मुझे खून से लिखकर लेटर मिला और वो काफी डरावना था।' वहीं एक आदमी उनके घर के बाहर टेलीफोन बूथ पर घूमता रहता था जिसके बाद उनके पैरेंट्स को उसे वहां से हटाना पड़ा।

अमृता ने इसके बाद अपने प्रोफेशनल स्ट्रगल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'मैं अपने पति(आर जे अनमोल) से तब मिली जब मैं अपनी लाइफ के क्रिटिकल पॉइंट पर थी। इतनी सुपरहिट फिल्में और दर्शकों के प्यार के बाद भी मैं फंसी थी। मैं जिस तरह की फिल्में चाहती थी वैसी मुझे मिल नहीं रही थी।'

क्यों कई प्रोजेक्ट ठुकराए

अमृता ने आगे बताया कि उन्हें कई बड़े ऑफर भी आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन्स थीं जिनको लेकर वह कम्फर्टेबल नहीं थीं जैसे किसिंग सीन। वहीं अपने कुछ नियमों को फॉलो करते हुए वह ग्लैमर पार्टीज, अवॉर्ड शोज और मीडिया अपीयरेंस में नहीं जाती थीं।

अमृता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 7 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने 2016 में शादी की थी। साल 2020 में फिर दोनों का बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने वीर रखा।

