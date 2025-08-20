अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भरा पानी, भारी बारिश की वजह से जलमग्न हुई सड़के

अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भरा पानी, भारी बारिश की वजह से जलमग्न हुई सड़के
अमिताभ बच्चन का मुंबई के जुहू वाला बंगला प्रतीक्षा में बारिश का पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर बंगले की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी थोड़ी ऊंचाई तक भरा हुआ है।
मुंबई में हो रही भारी बारिश ने जहां आम लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है, वहीं बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का बंगला प्रतीक्षा भी इसकी चपेट में आ गया। जुहू इलाके में स्थित उनके आइकॉनिक बंगले में पानी भरने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह वही बंगला है, जिसमें बिग बी अपने माता-पिता के साथ सबसे पहले रहे थे। बच्चन परिवार के पास जुहू में कुल तीन आलीशान बंगले हैं जलसा, जनक और प्रतीक्षा।
अमिताभ के बंगले में भरा पानी
बारिश का असर जुहू इलाके पर भी पड़ा है, जहां बड़े-बड़े फिल्मी सितारों के बंगले स्थित हैं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर और अंदर तक पानी भर गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वैसे ये वही बंगला है जो हाल में उन्होंने बेटी श्वेता बच्चन को गिफ्ट किया है।
सबसे पहला बंगला
अमिताभ बच्चन ने यह घर साल 1976 में खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है। खास बात यह है कि यही वह घर है, जहां उनके दोनों बच्चे, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। इस घर का नाम बिग बी के पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने रखा था। शुरुआत में अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन के साथ इसी घर में रहते थे, बाद में पूरा परिवार अपने मौजूदा घर जलसा में शिफ्ट हो गया, जो प्रतीक्षा से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है।
