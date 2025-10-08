अमिताभ बच्चन ने लिखा 'ब्रह्मांड हिल गया', लोग बोले- सर सीधा बोलिए जया जी को..
Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन की देर रात की गई पोस्ट ने उनके फॉलोअर्स को कनफ्यूज कर दिया। जहां कुछ फैंस को फिक्र हो गई, वहीं कई ऐसे भी थे जो उनकी पोस्ट पर मजे लेते दिखाई पड़े।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार देर रात को जो ट्वीट किया, उसे पढ़कर पब्लिक कनफ्यूज नजर आई। हर कोई इसका अपनी तरह से मतलब निकालने लगा। किसी ने इसे जया बच्चन से कनेक्ट किया तो किसी ने लेट नाइट ड्रिक्स के साथ। बिग बी ने बीती रात 2.30 बजे अपने X हैंडल से पोस्ट किया- ऊपर देखा, इधर उधर देखा - पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को पढ़कर कई लोगों को लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फैंस परेशान दिखे, लेकिन वहीं उनके तमाम फॉलोअर्स इस पर अमिताभ से मजे लेते भी नजर आए।
लोगों बोले- सर सीधा सा बोलिए जया जी..
कमेंट सेक्शन में एक फॉलोअर ने लिखा- सर सीधा सा बोलिए जया जी को देखा। किसी ने लिखा- चार पेग के बाद हमें भी ऐसा ही लगता है श्रीवास्तव साहब, सुबह तक ठीक हो जाएगा। दूसने ने लिखा- रेखा जी को चुना होता तो आज जोरू के गुलाम ना होते। एक शख्स ने लिखा- क्या हुआ सर, जया जी आ गईं क्या? इसी तरह बिग बी के एक फॉलोअर ने लिखा- रेखा जी की याद में बावले हो गए हैं लगता है। जहां कई फैंस अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर मजे लेते दिखे, तो वहीं कुछ को वाकई महानायक की फिक्र सताने लगी। एक यूजर ने लिखा- डॉक्टर से मिलिए सर।
82 की उम्र में भी 12-12 घंटे करते हैं काम
किसी ने अमिताभ के इस ट्वीट को वर्टिगो की प्रॉब्लम से जोड़कर देखा तो किसी ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। बता दें कि अमिताभ बच्चन उम्र के मामले में 82 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अभी भी वह देर रात तक काम करते हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि वह 12-12 घंटे तक शूटिंग सेट पर रहते हैं। मालूम हो कि अभी भी अमिताभ बच्चन के पास एक तरफ जहां कई फिल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ वह रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की भी शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनक फैंस को महानायक की सेहत की फिक्र सताती रहती है।
