अमिताभ बच्चन को आज भी सताती है यह फिक्र, बीमारी की खबरों के बीच ब्लॉग में लिखी दिल की बात
अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग में अपने दिल की बात साझा की है। बीमारी और हॉस्पिटलाइज होकर आने की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया है कि वो क्या फिक्र है जो उन्हें आज भी खाए जाती है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपने दिल की बातें साझा करते रहते हैं। वह अक्सर अपने ब्लॉग में रविवार को फैंस से होने वाली मुलाकात की झलकियां साझ करते रहते हैं। वह इस मौके को दर्शकों के प्रति आभार प्रकट करने का मौका मानते हैं और यह काम वह बीते कई सालों से करते आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में फैंस के साथ मुलाकात की अपनी कई तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्हें अब भी इस बात की चिंता होती है कि क्या कोई उनसे मिलने के लिए आएगा।
अमिताभ बच्चन को आज भी होती है यह फिक्र
अमिताभ बच्चन ने Tumblr पर अपनी कई तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह ढेरों फैंस का खुशी-खुशी अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ब्लॉग में उन्होंने लिखा, 'मैं घर से शुभचिंतकों से मिलने के लिए अंदर जाता हूं... स्टाफ, सिक्योरिटी और पुलिस मुझे बताते हैं कि सब तैयार है... और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, मन में फिक्र होती है... क्या वो वहां होंगे... क्या वो भी मेरा अभिवादन करेंगे... या फिर...?' बिग बी ने अपने ब्लॉग में उस फिक्र के बारे में लिखा है जो उन्हें आज भी खाए जाती है।
अमिताभ बच्चन ने बताई अपने दिल की बात
अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'और फिर मुझे लोगों के जयघोष सुनाई देते हैं, एड्रेनालाईन सक्रिय हो जाता है और शरीर के अंग एक साथ एक्टिव हो जाते हैं... करीब-करीब किसी घुसपैठ की तरह... एक प्रेमपूर्ण घुसपैठ... और दूसरों में इतनी खुशी देखकर अच्छा लगता है... उनका ठहरे रहना, बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं होता कि आखिर क्या हो रहा है... लेकिन वो कितने प्यारे हैं... आह... कितना बड़ा आशीर्वाद... सर्वशक्तिमान ईश्वर की जय हो।"
फैंस से अच्छा बर्ताव करने की दी थी हिदायत
बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम से बात करके यह पक्का किया है कि जलसा के बाहर उनसे मिलने आने वाले सभी फैंस के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। जो कभी-कभी घंटों तक भीषण गर्मी में इंतजार करते हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा, "इस भीषण गर्मी में, वो एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद, उनके साथ अच्छा व्यवहार न करना ठीक नहीं है। जनता हमारे लिए भगवान है।" मालूम हो कि अमिताभ बच्चन अभी अपनी तबीयत को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि उन्हें पेट में तकलीफ होने के बाद हॉस्पिटल में कुछ घंटे के लिए रखा गया था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।