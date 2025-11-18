Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan Wife Used to Send Letters to Husband in Tiffin to Bring Back Love
टिफिन में रखकर चिट्ठियां भेजती थीं जया बच्चन, अमिताभ संग रिश्तों में यूं लाईं फिर से गरमाहट

टिफिन में रखकर चिट्ठियां भेजती थीं जया बच्चन, अमिताभ संग रिश्तों में यूं लाईं फिर से गरमाहट

संक्षेप: Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी। जब टिफिन में चिट्ठियां रखकर महानायक को लेटर भेजा करती थीं एक्ट्रेस।

Tue, 18 Nov 2025 08:34 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड में सक्सेस पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां कड़ी मेहनत के साथ-साथ निजी जिंदगी में भी बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और दशकों तक मेहनत के बाद किसी एक्टर को सुपरस्टार का तमगा मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं सबसे जरूरी होता है जनता जनार्दन का फैसला, अगर शुरुआती कुछ फिल्मों में पब्लिक ने ही पसंद नहीं किया तो एक्टर का फ्लॉप होना लगभग तय है। अमिताभ बच्चन भी इस दौर से गुजर चुके हैं, जब वो इतने व्यस्त रहा करते थे कि उनके पास परिवार के लिए भी वक्त नहीं होता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्योंकि उन दिनों नहीं हुआ करते थे फोन

सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन के पास उनके परिवार से जुड़ी बातें पहुंच ही नहीं पाती थीं। ऐसे में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने एक अनूठा तरीका खोजा। अमिताभ बच्चन जो काम के चलते परिवार से कटते जा रहे थे, उनके टिफिन बॉक्स में जया बच्चन ने छोटी-छोटी चिट्ठियां रखकर भेजना शुरू कर दिया। कभी किसी दिन चिट्ठी में लिखा होता था कि आज घर जल्दी आ जाना। तो किसी चिट्ठी में लिखा होता- अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है।

चिट्ठियों से फिर आई रिश्तों में गरमाहट

कभी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के स्कूल के फंक्शन की बात लिखी होती तो कभी कुछ और। इस तरह अमिताभ बच्चन काम पर रहते हुए भी अपने परिवार से टच में रहते थे। अमिताभ बच्चन के लिए यह नोट बहुत खास होते थे और इनके चलते उनका जया बच्चन और अपने परिवार के साथ फिर एक गहरा रिश्ता बनना शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी बॉलीवुड की कुछ सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। बिग बी का नाम काफी वक्त तक रेखा के साथ भी जुड़ा रहा, लेकिन फेरे जया बच्चन के साथ हुए।

ये भी पढ़ें:अमिताभ ने ढाई घंटे में किया था यह सीन, पूरे 45 रीटेक के बाद मिला था परफेक्ट शॉट
ये भी पढ़ें:अंगद से सारे रिश्ते खत्म करेगा मिहिर, वृंदा से कहेगा- यह एक चोर की बेटी से..
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।