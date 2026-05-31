मोहम्मद रफी के इस गाने से जब इतना घबरा गए थे अमिताभ बच्चन, सो नहीं पाए थे रात भर
अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफी दोनों अपने-अपने फिल्ड के शहंशाह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफी साहब का एक गाना ऐसा था जिसे लेकर बिग बी घबरा गए थे।
साल था 1979 फिल्म नसीब की तैयारी चल रही थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक ऐसा गाना तैयार किया था जो इतिहास रचने वाला था। गाने के बोल थे चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं। इस गाने को 2 लोगों को गाना था। एक तरफ थे मोहम्मद रफी साहब और दूसरे थे अमिताभ बच्चन। लक्ष्मीकांत जी ने अमिताभ बच्चन को कहा कि कल आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर टाइम पर आना, आपको मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना है। वो रात बिग बी के लिए इम्तिहान से कम नहीं थी।
रफी साहब गए बिग बी के पास
अगले दिन स्टूडियो पर सब आ गए। बिग बी काफी शांत थे और अलग से थे। बिग बी को ऐसा चुप देख, रफी साहब उनके पास गए और पूछा कि क्या हुआ अमित, तुम परेशान क्यों हो? इस पर फिर बिग बी बोलते हैं कि रफी साहब मैं बचपन से आपके गानें सुनते आ रहा हूं।
रात भर नहीं सो पाए थे बिग बी
बिग बी ने आगे कहा, ‘आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। आज जब मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला है तो मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया। मैं यही सोचता रहा कि आपके सामने कैसे गानें गाऊं।’
रफी साहब ने दी बिग बी को हिम्मत
रफी साहब ने फिर बिग बी के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराए और उन्हें समझाया। इसके बाद दोनों ने साथ में गाना गाया और ये सुपरहिट बन गया।
इतना ही नहीं रफी साहब ने बड़ी खुशी से अपने घर जाकर बताया था कि आज मैं अमित के साथ गाने गाकर आया हूं और काफी अच्छा रहा।
गानें में बिग बी और ऋषि ने खुद किया सब कोरियोग्राफ
बता दें कि इस गाने में बिग बी और ऋषि कपूर को शराबी की तरह परफॉर्म करना था। दिलचस्प बात यह है कि इसे कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। रिहर्सन के दौरान दरअसल, बिग बी और ऋषि को डांस स्टेप्स करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर दोनों ने मेकर्स को कहा कि उन्हें खुद सब करने दो। डायरेक्टर मनमोहन देसाई को उनके नेचुरल कैमिस्ट्री काफी पसंद आई और फिर उसे ही फाइनल कर दिया गया।
बिग के लिए रफी के गाए हुए गानें
मोहम्मद रफी ने बिग बी के लिए कई जबरदस्त हिट गाने में अपनी आवाज दी है। उन्होंने तेरी बिंदिया, पत्ता पत्ता बुटा-बुटा, ऐ यार सुन यारी तेरी, तुमसे दूर रहकर जैसे हिट गाने गाए हैं बिग बी के लिए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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