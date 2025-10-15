जब अमिताभ पर लगा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप, एंग्री यंग मैन ने एक जवाब से कर दी सबकी बोलती बंद

संक्षेप: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कई नाम मिल चुके हैं। एक वक्त था जब उनके किरदारों के चलते फैंस ने उन्हें एंग्री यंग मैन नाम दिया। लेकिन यही नाम उनके लिए एक मुश्किल लेकर भी आया था।

बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जब लगातार मारधाड़ वाली फिल्में करने लगे थे तो उनकी तरक्की से जलने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। अमिताभ बच्चन पर आए दिन तरह-तरह के आरोप लगते रहते थे, लेकिन ना तो अमिताभ बच्चन के स्टारडम और ना ही उनकी मेहनत और लगन पर इससे कोई फर्क पड़ रहा था। कुछ इसी तरह का आरोप अमिताभ बच्चन पर लगा जब कहा गया कि उनकी फिल्मों में इतना एक्शन होता है कि इसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है और समाज में हिंसा बढ़ने लगी है।

अमिताभ ने दिया था यह जवाब हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात का जो जवाब दिया, उसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। अमिताभ बच्चन ने उस पत्रकार को बुलाया जिसने उनके बारे में यह आर्टिकल लिखा था कि उनकी फिल्में देखकर समाज में हिंसा बढ़ रही है। अमिताभ बच्चन ने कहा, "यह बताइए कि 1947 में जो दंगा हुआ, वो किस फिल्म को देखकर हुआ था?" अमिताभ बच्चन ने कहा- सबसे ज्यादा सिनेमाघर आंध्र प्रदेश में और सबसे कम बिहार में हैं, और सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में होती है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम।