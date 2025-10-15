Hindustan Hindi News
जब अमिताभ पर लगा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप, एंग्री यंग मैन ने एक जवाब से कर दी सबकी बोलती बंद

संक्षेप: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कई नाम मिल चुके हैं। एक वक्त था जब उनके किरदारों के चलते फैंस ने उन्हें एंग्री यंग मैन नाम दिया। लेकिन यही नाम उनके लिए एक मुश्किल लेकर भी आया था।

Wed, 15 Oct 2025 11:44 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जब लगातार मारधाड़ वाली फिल्में करने लगे थे तो उनकी तरक्की से जलने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। अमिताभ बच्चन पर आए दिन तरह-तरह के आरोप लगते रहते थे, लेकिन ना तो अमिताभ बच्चन के स्टारडम और ना ही उनकी मेहनत और लगन पर इससे कोई फर्क पड़ रहा था। कुछ इसी तरह का आरोप अमिताभ बच्चन पर लगा जब कहा गया कि उनकी फिल्मों में इतना एक्शन होता है कि इसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है और समाज में हिंसा बढ़ने लगी है।

अमिताभ ने दिया था यह जवाब

हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात का जो जवाब दिया, उसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। अमिताभ बच्चन ने उस पत्रकार को बुलाया जिसने उनके बारे में यह आर्टिकल लिखा था कि उनकी फिल्में देखकर समाज में हिंसा बढ़ रही है। अमिताभ बच्चन ने कहा, "यह बताइए कि 1947 में जो दंगा हुआ, वो किस फिल्म को देखकर हुआ था?" अमिताभ बच्चन ने कहा- सबसे ज्यादा सिनेमाघर आंध्र प्रदेश में और सबसे कम बिहार में हैं, और सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में होती है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम।

अमिताभ की अपकमिंग फिल्में

अमिताभ बच्चन का यह पॉइंट संदीप रेड्डी वांगा जैसे उन निर्देशकों के लिए भी डिफेंस मैटेरियल है जिन पर आए दिन फिल्मों में जरूरत से ज्यादा हिंसा दिखाने का आरोप लगता रहता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो महानायक इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 एडी पार्ट-2 और ब्रह्मास्त्र-2 हैं। टीवी पर अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी जूनियर होस्ट कर रहे हैं। शो में हुई एक घटना के चलते वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में भी हैं। अमिताभ बच्चन ने पिछले दिनों ही अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
