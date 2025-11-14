अमिताभ बच्चन ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स नाम की चीज ही नहीं
संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने साफ-साफ तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने ये पोस्ट पपराजी के लिए लिखा है।
अमिताभ बच्चन ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल, अपने दोस्त और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमिताभ ने दो क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने गुरुवार के दिन अपने व्लॉग में लिखा, “सुलह करो... लेकिन किससे सुलह करो... जब सुलह से कुछ हासिल ही न हो... हर दिन एक नई चुनौती लिए आता है... और उससे निपटने और टिके रहने के लिए हिम्मत चाहिए।” वहीं शुक्रवार के दिन उन्होंने पोस्ट किया, ‘कोई एथिक्स नाम की चीज ही नहीं।’
क्या बोले लोग?
अमिताभ बच्चन के क्रिप्टिक पोस्ट पढ़ने के बाद लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि वह अपने दोस्त धर्मेंद्र की खराब तबीयत, पपराजी के बर्ताव और धर्मेंद्र के वायरल वीडियो की वजह से परेशान हो गए हैं। एक ने लिखा, ‘सही कहा आपने।’ दूसरे ने लिखा, ‘हमें पता है। आप धरम जी की वजह से परेशान हैं। वो वीडियो बहुत परेशान करने वाला था जिसने भी चंद व्यूज के लिए उसे वायरल किया था उसमें सच में एथिक्स नहीं हैं।’ तीसरे ने लिखा, ‘पहले सनी देओल ने पपराजी को चिल्लाया और अब आपने उनके लिए लिख दिया फिर भी वो नहीं सुधरेंगे।’
कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत?
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 31 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वह घर पर हैं और ठीक हो रहे हैं। बुधवार के दिन जब धर्मेंद्र को अस्पताल से घर लाया गया था तब अमिताभ बच्चन खुद अपनी बीएमडब्ल्यू चलाकर उनसे मिलने उनके घर गए थे। याद दिला दें, अमिताभ और धर्मेंद्र ‘शोले’, ‘चुपके-चुपके’, ‘राम बलराम’, ‘हम कौन हैं?’, ‘गुड्डी’, ‘चरणदास’ और ‘दोस्त’ में साथ काम कर चुके हैं।
