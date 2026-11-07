काम या फिर सेहत, अमिताभ ने क्यों लिया KBC से ब्रेक? बिग बी को लेकर ऐसी है चर्चा
महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कुछ वक्त से कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। गॉसिप गलियारों से खबर है कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें KBC के सेट से अचानक जाना पड़ा था।
भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े और मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग मेकर्स को हाल ही में अचानक रोकनी पड़ी। खबर है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत नासाज होने की वजह से मेकर्स को शूटिंग रोकनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मौसम के बदलाव का उनकी सेहत पर असर पड़ा है और नए एपिसोड शूट नहीं हो पाने की वजह से मेकर्स फिलहाल पुराने एपिसोड ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें वायरल या फ्लू जैसी मौसमी दिक्कत हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने करीब 2 हफ्ते पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ रामायण वाला एपिसोड शूट किया था। इसके बाद से उन्होंने शूटिंग से ब्रेक लिया हुआ है।
रिकवरी पर ध्यान देने की सलाह
अमिताभ बच्चन के पिछले कुछ वक्त से अस्वस्थ होने की खबरें आ रही थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने और रिकवरी पर ध्यान देने की सलाह दी है। अमिताभ बच्चन ने खुद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें आराम करने को कहा गया है। हालांकि अपने काम को लेकर बहुत संजीदा रहने वाले अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी शूटिंग जारी रखे हुए हैं और दिन के कई-कई घंटे काम करते हैं। अमिताभ बच्चन का परिवार भी उनकी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद रहता है।
काम या सेहत, क्यों लिया ये ब्रेक?
जहां एक तरफ खबर है कि अमिताभ की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते उन्होंने ब्रेक लिया है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि यह ब्रेक अमिताभ बच्चन की डेट्स नहीं होने के चलते हैं, न कि तबीयत के चलते। अमिताभ बच्चन ने 7 नवंबर 2026 को अपने ब्लॉग में एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि वह धीरे-धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या और काम की जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी साझा किया कि कभी-कभी रूटीन से दूर होने के बाद वे अपना चश्मा, मोबाइल या कुछ घंटे पहले का काम भूल जाते हैं।
'आज भी याद हैं स्कूल वाले दिन'
हालांकि उन्हें स्कूल के दिनों की बातें आज भी याद हैं। इससे पहले उन्होंने नींद की समस्या और बढ़ती उम्र में जिम रूटीन को लेकर भी बात की थी। बता दें कि हाल ही में मुंबई के मेयर को ईमेल के जरिए अमिताभ के घर को निशाना बनाने की धमकी मिली थी। हालांकि सूत्रों की मानें तो अमिताभ बच्चन के शूटिंग से ब्रेक लेने का उनकी सुरक्षा से लेना-देना नहीं है। बिग बी ने क्यों शूटिंग से ब्रेक लिया है, यह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वह किसी वजह से अभी शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फैंस इस बीच उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना कर रहे हैं।
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