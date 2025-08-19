रणबीर कपूर की रामायण में गूंजेगी अमिताभ बच्चन की आवाज, फिल्म से जुड़े बिग बी

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से एक के बाद एक एक्टर जुड़ रहा है। अब अमिताभ बच्चन भी फिल्म से जुड़ने वाले हैं। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे।

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट है जिसमें कई स्टार्स हैं जैसे रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश। अब खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म से जुड़ने वाले हैं। हालांकि वह बतौर एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर काम करेंगे।

बिग बी बन सकते नरेटर मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन फिल्म में बतौर नरेटर काम कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को बतौर सूत्रधार लेने के लिए। उनकी आवाज का कोई कम्पैरिजन नहीं है। मेकर्स चाहते हैं फिल्म की शुरुआत उनकी आवाज से हो। फिलहाल यह अभी डिस्कशन स्टेज पर है।

फिल्म की कास्ट फिल्म में रणबीर कपूर, राम का किरदार निभा रहे हैं और साई, सीता का। सनी देओल वहीं हनुमान का किरदार निभा रहे हैं तो यश, रावण का। रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं।

कुछ दिनों पहले सनी देओल ने बताया था कि उन्होंने अभी फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं की है। लेकिन वह जल्द शुरू करेंगे। अपने किरदार को लेकर उन्होंने कहा था, यह रोल काफी एक्साइटिंग होना चाहिए और मजा भी आएगा। यह काफी खूबसूरत रोल है। लेकिन नर्वस भी हूं।