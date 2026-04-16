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क्या है पर्सनैलिटी राइट्स और क्यों अमिताभ बच्चन से लेकर कार्तिक आर्यन तक; सेलेब्स कर रहे इसकी मांग

Apr 16, 2026 05:16 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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कई सेलेब्स पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो अंदर पढ़ें खबर।

क्या है पर्सनैलिटी राइट्स और क्यों अमिताभ बच्चन से लेकर कार्तिक आर्यन तक; सेलेब्स कर रहे इसकी मांग

आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड सेलेब्स कोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और हाल ही में कार्तिक आर्यन समेत कई सेलेब्स ने पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी रूप से रक्षा करने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये है क्या और क्यों सेलेब्स ऐसा कर रहे हैं।

क्या है पर्सनैलिटी राइट्स

पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब है कि इस राइट के जरिए आपकी पर्सनल आइडैन्टिटि को बिना आपकी मर्जी के कमर्शियल या मिसलीडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है।

क्या सिर्फ सेलेब्स ही इस राइट्स को यूज कर सकते हैं?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ सेलेब्स ही इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है। कॉमन लोग भी जिन्हें लगता है कि उनकी पर्सलैलिटी आइडैन्टिटि का यूज हो सकता है तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

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क्यों कर रहे इसका इस्तेमाल

दरअसल, कई सेलेब्स की फोटोज और उनके ऑटोग्राफ को लोग टी शर्ट, मग में यूज करते हैं। वहीं कई बार तो उनकी वॉइस और उनके फेस को बिना उनकी पर्मिशन के यूज करते हैं। बिना उनके परमिशन के जब लोग प्रमोशन करते हैं या किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।

गलत फायदा उठाते हैं लोग

इसके अलावा ए आई एडिट और डीपफेक फोटोज और वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें सेलेब्स का चेहरा लगाकर कुछ भी वीडियो बना दिया जाता है या कुछ बोल्ड कंटेंट बना दिया जाता है। वहीं कुछ तो सेलेब्स के फोटोज और वॉइस को यूज कर पैसे कमाते हैं।

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फिर लिया जाता है एक्शन

अब जब इनके राइट्स को कोर्ट से भी मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद अब जो भी उनसे रिलेटेड कुछ भी यूज करेगा मतलब उनका फोटो, उनका ऑटोग्राफ या कुछ भी तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

कोर्ट कैसे फैसला करता है कि ये नुकसान है

कोर्ट आपसे सवाल करता है कि क्या आपको इससे कोई नुकसान हुआ है पर्सनली या प्रोफेशनली? अगर आप हां बोलोगे तो फिर वे तुरंत सामने वाले के खिलाफ एक्शन लेंगे।

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कितने सेलेब्स ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मांग की

अब तक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, करण जौहर, रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन अपनी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित कर चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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