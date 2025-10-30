सलमान खान के साथ बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन? एक तस्वीर से होने लगी ये चर्चा

संक्षेप: क्या सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे? फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया की एक इंस्टा स्टोरी के बाद इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है।

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में लद्दाख में फिल्म के शूट को पूरा किया है। सलमान खान की इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की है जिससे ऐसी चर्चा हो रही है कि सलमान खान की फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आ सकते हैं।

सलमान के साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन? बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। इस स्टोरी पोस्ट में अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अपूर्व लाखिया ने कैप्शन लिखा- गेस करिए कि वो क्या बता रहे हैं? गेस करिए वो सेट पर क्या हता रहे हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? अपूर्व की ये स्टोरी एक्स पर तेजी से वायरल हो रही है। एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- क्या ये सच में हो रहा है? अमिताभ और सलमान साथ में, वाह! एक दूसरे यूजर ने लिखा- काफी उत्साहित हूं सलमान और अमिताभ बच्चन को साथ में देखने को। एक तीसरे यूजर ने लिखा- तो ये कंफर्म हो गया कि बैटल ऑफ गलवान में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे।