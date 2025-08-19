Amitabh Bachchan tells how age he is dealing age related issues doctors ask him wear payjama while sitting अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने दी है बैठकर पायजामा पहनने की सलाह, बताया किस बात का है डर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan tells how age he is dealing age related issues doctors ask him wear payjama while sitting

अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने दी है बैठकर पायजामा पहनने की सलाह, बताया किस बात का है डर

अमिताभ बच्चन फैन्स के लिए भले ही एंग्री यंग मैन रहें लेकिन असल जिंदगी में उम्र का तकाजा उन्हें साधारण काम भी नहीं करने दे रहा। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि कैसे उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:29 AM
share Share
Follow Us on
अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने दी है बैठकर पायजामा पहनने की सलाह, बताया किस बात का है डर

अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं। उन पर उम्र का असर होता देख उनके फैंस को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ वह प्रकृति के इस नियम के सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कैसे अब वह आसान काम भी नहीं कर पाते। डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि बैठकर पजामा पहना करें। इतना ही नहीं एक दिन भी एक्सरसाइज मिस कर दें तो जोड़ों में दिक्कत होने लगती है।

नहीं कर पाते साधारण काम

अमिताभ बच्चन मन की बात अपने ब्लॉग में लिखते हैं। उन्होंने इस बार लिखा कि कैसे बढ़ती उम्र की वजह से वह साधारण काम भी मुश्किल से कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे घर में हैंडलबार्स (सपोर्ट के लिए) लगे हैं। उन्होंने दर्शकों से मिलने वाले प्यार पर भी हैरानी जताई। लिखा कि जब वह सीढ़ियां चढ़कर उन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं तो एक तसल्ली होती है। दर्शक जब उत्साह से चिल्लाते हैं तो उन्हें आंतरिक खुशी मिलती है। अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि जब परिचित चेहरे नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि क्या वह बहुत कॉमन हो गए हैं या अनचाहे हैं। क्या लोग 5-10 मिनट में ही उन्हें देखकर थक गए।

दवाओं-एक्सरसाइज में निकलता है समय

अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनका रूटीन अब दवाओं और जरूरी कामों में निकल जाता है। इसमें मोबिलिटी एक्सरसाइज भी होती है ताकि वॉक कर सकें। वह लंबे समय से ये सब कर रहे हैं और एक भी दिन गैप करें तो चलने-फिरने में दिक्कत होने लगती है। उन्होंने लिखा, 'हैरानी की बात है कि पहले जो नॉर्मल चीजें थीं अब उन्हें करने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे पजामा पहनना। डॉक्टर का कहना है, 'प्लीज मिस्टर बच्चन, बैठकर पहनिए। खड़े होकर पहनने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि बैलेंस बिगड़ेगा तो गिरने का डर है।' मन ही मन मैं अविश्वास में मुस्कराया जब तक एक दिन पता नहीं चल गया कि वे कितना सही कह रहे थे। अमिताभ बच्चन ने इच्छा जताई कि उनके किसी भी फैन के साथ ऐसा न हो हालांकि ये भी माना कि सबके जीवन में ये दिन आता है।

ये भी पढ़ें:पहली बार मां-बाप को बड़े रेस्ट्रॉन्ट ले जाते वक्त नर्वस थे बिग बी, अमीर लोग…
Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।