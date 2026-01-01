अमिताभ बच्चन के नाती ने ठीक की सिमर की साड़ी, बिग बी बोले- कभी ऐसा करता नहीं देखा

संक्षेप: अमिताभ बच्चन का मस्तीभरा अंदाज सबको काफी पसंद है। अब बिग बी ने अगस्त्य नंदा को अपनी कोस्टार सिमर भाटिया की साड़ी को ठीक करने के लिए चिढ़ाया।

अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में मस्ती करते रहते हैं। अब हाल ही में उनके नाती अगस्त्य नंदा शो में आए अपनी को-स्टार सिमर भाटिया के साथ। दोनों अपनी फिल्म इक्कीस के प्रमोशन के लिए आए। इस दौरान बिग बी, अगस्त्य को काफी चिढ़ाते हैं कि उन्होंने सिमर की साड़ी के पल्लू को हैंडल करने में मदद की है।

अगस्त्य ने बिग बी को लेकर समिर को डराया दरअसल, अमिताभ, सिमर भाटिया से पूछते हैं कि वह केबीसी में आकर कैसा फील कर रही हैं क्योंकि वह पहली बार आ रही हैं। इस पर सिमर बोलती हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप अगस्त्य से बात कर रहे हो। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक डेकोरम मेन्टन करना पड़ेगा आपके सामने।

बिग बी ने कहा स्ट्रेस मत करो बिग बी तुरंत बोलते हैं कि कोई डेकोरेम-वेकोरेम कुछ नहीं है। आपको जो करना है वो करो। आप कम्फर्टेबल रहो बस स्ट्रेस मत करो।

अगस्त्य ने फिर सिमर से कहा कि मैंने आपसे कब ऐसा कहा? इस पर बिग बी बोलते हैं आप क्यों उन्हें डरा रहे हैं? सिमर बोलती हैं कि लेकिन वह सेट पर मेरा ध्यान रखते थे। इसके बाद बिग बी फिर अगस्त्य को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा भी करते थे। क्या बात है?

अगस्त्य को फिर चिढ़ाया वहीं दूसरे क्लिप में बिग बी और चिढ़ाते दिखे। वह बोलते हैं, मैंने नोटिस किया कैसे आप उनकी साड़ी के पल्लू को पकड़ने में मदद कर रहे थे। मैं आपको बधाई भी देता हूं आपने ऐसा कुछ किया है। आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। क्या वजह हो सकती है?

बिग बी ने इस दौरान धर्मेंद्र को भी ट्रिब्यूट दिया। धर्मेंद्र और बिग बी साथ में कई बार काम कर चुके हैं और उनकी जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था।