गाना जिसके चक्कर में अमिताभ को पड़ी बीवी से डांट, पति से इस बात पर गुस्सा हो गई थीं जया बच्चन

संक्षेप: Amitabh Bachchan Anecdote: अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन क्या आप उनके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं जिसके चक्कर में उन्हें उनकी पत्नी जया बच्चन से डांट पड़ गई थी।

बॉलीवुड के बिग बी, यानि महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के दौरान कई ऐसी चीजें की हैं, जो भारतीय सिनेमा जगत को एक अलग ही पायदान पर ले गईं। अमिताभ बच्चन ने अपने किरदारों में अनूठे प्रयोग किए हैं और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिल्म लावारिस के दौरान किया था। लेकिन अमिताभ का यह प्रयोग उनकी पत्नी जया बच्चन को जरा भी रास नहीं आया और नतीजा यह हुआ कि वह उनसे बहुत नाराज हो गईं। लेकिन वक्त के साथ यह गाना कल्ट हिट हो गया और कई बड़े इवेंट में बजाया जाता था।

अमिताभ को सूझा था यह एक्सपेरिमेंट दरअसल फिल्म 'लावारिस' में एक गाना है 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है'। इस फिल्म और इस गाने से जुड़ा एक किस्सा अमिताभ बच्चन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब उन्हें इस गाने के बारे में पता चला तो उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो खुद ही इस गाने के वीडियो में अलग-अलग तरह की पत्नियों के किरदार में नजर आएंगे तो यह देखने में मजेदार लगेगा। तो अमिताभ ने इस गाने के दौरान मोटी, पतली, लंबी और नाटी औरतों के लुक लिए।

जया बच्चन ने अमिताभ को खूब डांटा फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने यह गाना देखा तो वह बहुत नाराज हो गईं। वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उठकर चली गईं। बाद में जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को डांटा और कहा कि आप इस तरह का एक्ट कैसे कर सकते हैं? अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि यह गाना तो बहुत अच्छा है जया। लेकिन जया बच्चन की नाराजगी दूर होने में काफी वक्त लग गया। बाद में जब यह गाना किसी इंटरनेशल इवेंट में बजता तो अमिताभ खुद सिचुएशन संभालते।