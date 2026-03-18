अमिताभ बच्चन के लिए गाने से कर दिया था इस सिंगर ने इनकार, कहा- क्या तुम मुझे तानसेन समझते हो?
Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ऐसी भी थी, जिसके लिए किशोर कुमार ने गाना गाने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसकी वजह अमिताभ से जुड़ी नहीं है। जानिए क्या था यह किस्सा?
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को 'ना' कहने की शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई कल्पना भी कर सकता है। लेकिन सालों पहले उनकी एक आइकॉनिक हिट फिल्म के लिए गाना गाने से एक लीजेंडरी सिंगर ने मना कर दिया था। इस सिंगर का नाम था किशोर कुमार। किशोर कुमार को अमिताभ बच्चन की फिल्म 'नमक हलाल' के लिए एक गाना गाना था, किशोर कुमार की आवाज अमिताभ बच्चन के ऊपर जाने वाली थी, लेकिन किशोर कुमार को जब यह गाना ऑफर किया गया तो उन्होंने नाराज होते हुए बप्पी लहरी से कहा- क्या तुम मुझे तानसेन समझते हो?
'यह गाना है या कहानी? मैं यह नहीं गाऊंगा'
यह गाना था, 'कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थीं', इस गाने के कंपोजर बप्पी लहरी यह चाहते थे कि यह गाना उनके मामा किशोर कुमार गाएं। जब उन्होंने पहली दफा यह गाना किशोर दा को सुनाया, तब उनका पहला रिएक्शन था, यह गाना है या कहानी? मैं यह नहीं गाऊंगा। किशोर कुमार ने कहा- तुम लोग इतने बड़े-बड़े गाने ले आते हो। लेकिन बप्पी दा के बहुत कन्विंस करने पर आखिरकार किशोर कुमार राजी हो गए। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये था और इसने करीब 12 करोड़ 64 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था।
इस लीजेंडरी सिंगर ने भी दी थी आवाज
अगर महंगाई के हिसाब से साल 1982 में आई इस फिल्म की कमाई को कैलकुलेट किया जाए, तो आज के हिसाब से यह कमाई 300 करोड़ रुपये के आसपास होती। कम लोग जानते हैं कि फिल्म का गाना 'पग घुंगरू' भले ही किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन इसका एक सरगम वाला हिस्सा उनके साथ पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने भी गाया था। कहते हैं कि यह पहला बॉलीवुड सॉन्ग था जिसमें डिस्को बीट्स और क्लासिकल सरगम का फ्यूजन हुआ था। गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि यह आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शुमार है।
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में
अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें कल्कि-2, आंखें-2 और बी-हैप्पी के अलावा दर्शकों को उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र-2 का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड के महानायक उम्र का 80वां पड़ाव पार करने के बाद भी वर्क फ्रंट पर एक्टिव हैं और दिन क 12-12 घंटे काम करते हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।