अमिताभ बच्चन की भाभी का दावा- ‘मेरे नाम पर था जलसा, जानकारी के बिना जया बच्चन के नाम कर दिया घर’
Amitabh Bachchan Jalsa Controversy: अमिताभ बच्चन के परिवार में ‘जलसा’ बंगले को लेकर विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी भाभी रमोला ने जया बच्चन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और शिकायतें भी दर्ज की हैं।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। यह विवाद मुंबई में स्थित उनके मशहूर बंगले ‘जलसा’ को लेकर है। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और इजाजत के बिना बंगले का मालिकाना हक उनके नाम से हटाकर जया बच्चन के नाम कर दिया गया। रमोला ने इस मामले में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि जिस दस्तावेज के जरिए बंगले का मालिकाना हक बदला गया, उसके बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं गया।
1993 में शुरू हुआ था विवाद
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला साल 1993 का है। उस समय एक गिफ्ट डीड (संपत्ति उपहार में देने का दस्तावेज) तैयार की गई थी। इसमें दिखाया गया था कि रमोला बच्चन ने ‘जलसा’ बंगला जया बच्चन के नाम कर दिया है। हालांकि, रमोला का दावा है कि उन्हें इस दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने न तो बंगला किसी को देने की सहमति दी थी और न ही ऐसा कोई दस्तावेज बनवाया था।
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साल 2006 में हटाया गया रमोला का नाम
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2006 में महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के तहत इस गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराया गया। इस योजना में पुराने दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने में छूट दी जाती थी। दस्तावेज रजिस्टर होने के बाद हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड से रमोला का नाम हटाकर जया बच्चन का नाम दर्ज कर दिया गया।
RTI से मिली जानकारी
हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में भले ही जया बच्चन का नाम दर्ज हो गया था, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड पर अब भी रमोला बच्चन का नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में सरकारी रिकॉर्ड से भी उनका नाम हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद रमोला ने फरवरी से अक्टूबर के बीच कई आरटीआई दाखिल कीं और संबंधित विभागों में शिकायतें दर्ज कराईं।
रमोला बच्चन ने उठाए दस्तावेजों पर सवाल
1. रमोला बच्चन ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार और पुणे के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सामने कई सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि साल 1993 की गिफ्ट डीड स्टाम्प पेपर की जगह सादे कागज पर बनाई गई थी। इस पर न तो स्टाम्प ड्यूटी दी गई थी और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि उनकी जानकारी के बिना उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल कैसे हुआ।
2. रमोला के मुताबिक, मार्च 2026 में उन्हें आरटीआई के जवाब में बताया गया कि साल 1980 से अब तक सादे कागज पर बनाए गए दस्तावेजों को अभय योजना के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि साल 2006 में उनकी गिफ्ट डीड को इस योजना के तहत कैसे स्वीकार कर लिया गया।
3. इसके अलावा, अगस्त 2026 में अतिरिक्त स्टाम्प नियंत्रक की ओर से जारी एक पत्र में बताया गया कि अभय योजना का मकसद सिर्फ बकाया स्टाम्प ड्यूटी वसूलना था। इस योजना के तहत किसी दस्तावेज या उस पर किए गए हस्ताक्षरों के असली होने की पुष्टि नहीं की जाती। रमोला ने यह सवाल भी उठाया कि जब सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन का नाम है, तो सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड पर अब भी उनका नाम क्यों दर्ज है।
शुरू हुई मामले की सुनवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, अंधेरी के को-ऑपरेटिव सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से भी जवाब मांगा है। वहीं, पुणे का रजिस्ट्रेशन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि साल 2006 में सादे कागज पर बनी गिफ्ट डीड को अभय योजना के तहत कैसे स्वीकार किया गया था।
अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने क्या कहा?
इस पूरे विवाद पर अभी तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं, जब अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे परिवार का निजी मामला बताया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
नोट: फिलहाल मामले की सुनवाई और जांच जारी है। रमोला बच्चन की ओर से लगाए गए आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना अभी बाकी है।
अमिताभ बच्चन को गिफ्ट में मिला था ‘जलसा’
अमिताभ बच्चन काे फिल्म निर्माता और निर्देशक रमेश सिप्पी ने 1982 में गिफ्ट किया था। दरअसल, वह फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' में अमिताभ बच्चन द्वारा किए गए काम से बहुत खुश थे। ऐसे में उन्होंने उन्हें गिफ्ट में यह बंगला दिया था। पहले इस बंगले का नाम ‘मनसा’ था। अमिताभ बच्चन ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर पत्नी जया संग पहले ही ले लिया फैसला, कहा था- 'जब मैं मर जाऊंगा तो...'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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