अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया ईरान का प्राचीन विष्णु मंदिर और भजन… हे कृष्ण जान; आपने सुना?
अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ईरानी भजन पोस्ट किया है। इंट्रेस्टिंग बात है कि इसमें विष्णु, राम, कृष्ण की स्तुति की जा रही है। भजन लोगों को समझ नहीं आ रहा लेकिन सिंगर की आवाज अच्छी लग रही है।
अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कुछ इंट्रेस्टिंग पोस्ट किया है। उन्होंने एक गाना डाला है जिसमें ईरान का हिंदू मंदिर दिखाया गया है। मंदिर विष्णुजी का है। पर्शियन सिंगर इस वीडियो में हिंदू भगवानों की प्रार्थना कर रही है। उसने एक प्यारा भजन गाया है। लोग उनके ट्विटर पर इस गाने पर कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।
बिग बी की टाइम लाइन पर ईरानी भजन
अमिताभ बच्चन ने लिखा है, 'अब्बास बंदर में ईरान का प्राचीन हिंदू विष्णु मंदिर जो कि 1892 में कजर एरा के दौरान बना था।' अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर एक एस्ट्रोलॉजर ने लिखा है, ये प्राचीन मंदिर 2032-33 के आसपास रिवाइव हो जाएंगे। सितंबर 2027 में जब नई सत्ता आएगी तो कट्टरपंथी इस्लाम धीरे-धीरे करके इतिहास बनता जाएगा। एक ने लिखा है, सर बहुत धन्यवाद, जान कर देखकर और सबसे ज्यादा सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने दिन बना दिया। शुक्रिया सर। एक ने लिखा है, विष्णु भगवान की जय। एक फॉलोअर ने लिखा है, 'ये गाना कितना प्यारा है पर समझ नहीं आ रहा।' एक ने सिंगर की तारीफ की है और लिखा है, क्या कोई इस ईरानी सिंगर का नाम बता सकता है? इसने यह पर्शियन भजन बहुत खूबसूरती से गाया है।
लोगों ने गाने की तारीफ की
गाने की लिरिक्स हैं, हे विष्णु जान, हे रामा जान, हे कृष्णा जान... दर कल बेमा बेमान हमीश बेमान हमीश बेमान... नूर तू बेथा बाथ इश्क तू बेथा बाथ। गाना भारत में कार्तिक कुलाल म्यूजिक डायरेक्टर के यूट्यूब पर 16 अप्रैल 2026 को अपलोड हुआ है। यहां इसे 416,396 व्यूज मिले हैं। यूट्यूब पर भी इस गाने की तारीफ में लोगों ने कमेंट किए हैं। एक कमेंट है, कितनी प्यारी आवाज, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से कोई अप्सरा गा रही हो, अद्भुत जादुई सिंगर, ईश्वर आप पर कृपा करे। एक ने लिखा है, एक लड़की दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रही है प्लीज उसका साथ दीजिए, नफरत मत फैलाइए। एक ने लिखा है, मैं 70 साल का हूं, भारत में मेरी बेटी और मैंने कभी इतना मेलोडियस भक्ति वाला गाना कभी नहीं सुना।
वायरल हो चुका शिवजी पर भजन
इससे पहले शिवजी पर भी एक ईरानी भजन वायरल हो चुका है। इस गाने का टाइटल था, तू मस्त-ए-कैलाश। इस गाने में भी ईरान के पुराने मंदिर और कुछ लोग पूजा करते दिख रहे हैं। इस गाने की लिरिक्स है, तू जोगी-ये कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश
ऐ शंकरा, ऐ शंकरा
आतिश-ए-हक, ऐ शंकरा
तू जोगी-ये कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट और विजन
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