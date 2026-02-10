Hindustan Hindi News
83 साल के अमिताभ बच्चन ने कहा वह काम करते रहना चाहते हैं, बोले- काम ना होना...

संक्षेप:

अमिताभ बच्चन आज भले ही 83 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका काम को लेकर जो डेडिकेशन है उससे कई यंग जनरेशन मोटिवेट होती है। अब बिग बी ने बताया कि कैसे काम कितना जरूरी होता है।

Feb 10, 2026 04:01 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह एक्स, इंस्टाग्राम या फिर ब्लॉग के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अपडेट्स देते रहते हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग में बताया कि वह और दिन के मुताबिक अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले से तय काम और मीटिंग्स के कारण उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा।

क्या बोले बिग बी

बिग बी ने लिखा, ‘ये ब्लॉग जल्दी का है, लेकिन कुछ मीटिंग्स सुबह को जल्दी होनी थी। यही वजह है इस टाइमिंग का।’ अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताते हुए बिग बी बोलते हैं कि उनके एफर्ट्स का उन्हें फल भी मिलता है। उनका कहना है कि वह काम में बिजी रहने की महत्वपूर्णता को समझते हैं।

काम करते रहना चाहिए

बिग बी ने आगे लिखा, ‘मेहनत धीरे-धीरे रंग ला रही है और उम्मीद है कि काम के समय में व्यस्त रहा जा सकेगा। ये जरूरी है...काम ना होना काफी खराब फीलिंग होती है इसलिए काम-काम करते रहो।’

केबीसी 17 किया था होस्ट

बता दें कि बिग बी इससे पहले कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन को होस्ट कर रहे थे। बिग बी ने शो को इमोशनली बाय कहा। वह बोले थे, कभी-कभी हम किसी मोमेंट को इतनी गहराई के साथ जीते हो और उसमें खो जाते हैं कि जब हम फाइनल प्वाइंट तक पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी सब शुरू हुआ है और इतनी जल्दी अब खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कल ही हुआ था। मैं इस गेम के लास्ट दिन पर हूं। मैंने अपनी लाइफ का वन थर्ड हिस्सा इस शो में स्पेंड किया है। मैं इसका शुक्रगुजार हूं।

वहीं कुछ महीने पहले बिग बी ने बताया था कि वह सुबह 5.30 बजे तक काम करते रहे। बिग बी ने कहा था, ‘सुबह 5.30 तक काम करता रहा और भूल गया कि एक जरूरी ब्लॉग काम है और सबको जवाब देना है...तो माफी और अफसोस, लेकिन काम को लेकर कोई अफसोस नहीं।’

अमिताभ बच्चन की फिल्में

अमिताभ बच्चन की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट कल्कि 2898 एडी में नजर आए थे जिसे नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में बिग बी के साथ प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी सेक्शन 84 में नजर आने वाले हैं। हालांकि इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।

वैसे इसके अलावा बिग बी कल्कि 2898 एडी 2 में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में बिग बी और प्रभास तो होंगे, लेकिन दीपिका नहीं।

