अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक के बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने पर जताई खुशी, बोले-चुप रहना, मस्ती में बहना

इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म ‘आई वांट तो टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। बेटे की इस बड़ी उपलब्धि पर अमिताभ बच्चन ने उनके नाम एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:52 AM
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक बच्चन की नई उपलब्धि पर उनके लिए खास पोस्ट शेयर किया है। दरअसल हाल में NAB IFFM अवार्ड 2025 में अभिषेक ने अपनी फिल्म ‘आई वांट तो टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। एक्टर की तस्वीर मेलबर्न की मैगज़ीन के कवर भी छपी है। बेटे की इस उपलब्धि पर अमिताभ ने उनके नाम सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने बेटे अभिषेक को घर का गौरव बताया।

बेटे को बताया परिवार का गौरव

अमिताभ ने अभिषेक बच्चन के नाम अपने ब्लॉग में लिखा है, “पूरे ब्रह्मांड में सबसे खुश पिता। अभिषेक, तुम परिवार का गौरव और सम्मान हो। तुम दादाजी के स्थापित किए लहरा रहे हो, उसे वीरता और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ाते हो… निरंतरता, कभी हार न मानने का भाव। तुम मुझे जितना गिराओगे, मैं अपने परिश्रम से फिर खड़ा होऊंगा, और , और भी ऊंचा खड़ा होऊंगा। समय लगा लेकिन तुमने हार नहीं मानी। अपने बल पर दुनिया को तुमने दिखा दिया। मेलबर्न में तुम्हें, सर्वप्रथम कलाकार घोषित किया गया। इससे बड़ा उपहार एक पिता के लिए नहीं हो सकता। उदाहरण है, पूज्य बाबूजी के कुछ शब्दों का, “मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना।"

सोशल मीडिया पोस्ट

इसके अलावा अमिताभ ने अभिषेक की एक बचपन की तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उन्हें दादी तेजी बच्चन की गोद में देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अभिषेक के नाम कई पोस्ट शेयर किए हैं। फिल्म में उनकी परफॉरमेंस को शानदार बताया है।

वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, अमिताभ कई बार बेटे की तारीफ करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं। हालांकि, कई यूजर्स ने एक पिता के तौर पर उनके बेटे के लिए इस प्यार का समर्थन भी किया है।

