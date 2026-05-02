जब तक जान है… अमिताभ बच्चन उम्र के इस पढ़ाव में भी जिंदगी से ले रहे हैं ये सीख, बोले-सीखते रहना चाहिए

जब तक जान है… अमिताभ बच्चन उम्र के इस पढ़ाव में भी जिंदगी से ले रहे हैं ये सीख, बोले-सीखते रहना चाहिए
अमिताभ बच्चन ने हाल में एक नया ब्लॉग शेयर किया है। एक्टर ने अपने इस ब्लॉग में कहा है कि जब तक जान है सीखते रहना चाहिए। वो हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अमिताभ का ये पोस्ट वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जिंदगी के अलग पढ़ाव से गुजर रहे हैं। पिछले करीब 55 सालों से एक्टर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। अमिताभ 83 साल की उम्र में भी काम करते रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। एक्टर इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और आगे भी नए प्रोजेक्ट, फिल्मों का हिस्सा बने रहने की इच्छा रखते हैं। अब एक्टर ने अपना एक नया ब्लॉग शेयर किया है जिसमें उन्होंने सीखते रहने की बात कही है।
जब तक जान है सीखते रहना चाहिए
Tumblr पर नया ब्लॉग शेयर करते हुए अमिताभ ने ग्रोथ और सीख के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि जब तक जान है सीखते रहना चाहिए। अपनी जीवन की दिक्कतों, उपलब्धियों, हर चीज के बारे सीखा जाना चाहिए। इसे पहचाने जाने की जरूरत है, इच्छा, विश्वास की जरूरत है। अंत में कर्म है। हममें से कई इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं ये भी एक तरह की सीख है। इसलिए मैं हर दिन सीखता हूं क्योंकि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए जितना जल्दी हम इसका सामना करना सीख लें उतना ही अच्छा होगा।
काम करते रहना चाहते हैं अमिताभ
अमिताभ ने पिछले महीने एक और ब्लॉग शेयर किया था जिसमें उन्होंने काम करते रहने की इच्छा जताई थी। एक्टर ने लिखा था अगर वो एक भी दिन काम नहीं करते तो उनका रुटीन बिगड़ जाता है। हर दिन काम नहीं कर पाना डिस्टर्ब करने वाला होता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अगर एक भी दिन काम नहीं करते तो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाता है। वो काम करते रहना चाहते हैं। अमिताभ इस उम्र में भी एक्टिव हैं। शूटिंग के अलावा हर रविवार वो अपने फैंस से मिलते हैं। उनके साथ समय बिताते हैं। सोशल मीडिया पर संडे दर्शन के कई वीडियो वायरल होते हैं।
कल्कि के दूसरे पार्ट में आएंगे नजर
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म कल्कि 2898 AD में देखा गया था। अब इसके दूसरे पार्ट में भी एक्टर नजर आने वाले हैं। एक्टर ने इस साइंस फिक्शन फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। अब इस फिल्म के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण ने लीड किरदार निभाया था। अब उन्हें रिप्लेस कर साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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